Seryjny włamywacz w rękach zielonogórskiej policji. Trafił do aresztu

Wyszedł z więzienia i zaczął kraść

Wyskoczył przez okno z pierwszego piętra

W poniedziałek, 2 października, podczas przeszukania w mieszkaniu mężczyzny, policjanci znaleźli wiele sprzętów elektrotechnicznych i elektronicznych oraz broń i amunicję. Część rzeczy została już zwrócona pokrzywdzonym.

40-latek usłyszał dotychczas zarzuty trzech kradzieży z włamaniem, ale w trakcie prowadzonego dochodzenia zarzuty będą uzupełniane. Wyjaśniona też zostanie sprawa posiadania broni i amunicji, które – jak twierdzi podejrzany – znalezione zostały przez niego podczas jednego z włamań.

We wtorek, 3 października, prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze przychylił się do wniosku i aresztował 40-latka na trzy miesięcy. Za kradzież z włamaniem Kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności, jednak podejrzanemu działającemu w warunkach recydywy sąd może wydłużyć karę do 15 lat.