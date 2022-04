Porywający koncert piosenek z tekstami Agnieszki Osieckiej. To było wydarzenie w Sulechowie! [ZDJĘCIA]

Niech żyje bal

Osiecka to wybitna poetka, dziennikarka oraz autorka paru tysięcy tekstów „z mądrym przesłaniem” do znanych polskich piosenek wielu najlepszych wokalistów takich jak: Maryla Rodowicz, Seweryn Krajewski Violetta Villas, Kalina Jędrusik, Sława Przybylska czy Andrzej Zaucha. Wiele z tych utworów, jak np. „Okularnicy”, „Małgośka”, „Czy te oczy mogą kłamać”, „Miasteczko Bełz”, „Uciekaj moje serce” - przeszło do klasyki polskiej piosenki.