Prasówka 28.01.2024 z całego tygodnia w Zielonej Górze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 26-28 stycznia 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze w sobotni wieczór hucznie świętowali, a było co! Rozpoczęło się przecież oficjalne odliczane dni do matury. Jednak kto myślałby o tym, kiedy muzyka gra, stoły suto zastawione, a przyjaciele wzywają na parkiet. To był ich czas! Zobacz, jak się bawili i jakie kreacje przygotowali uczniowie ZSZ PBO!

Własne cztery kąty to marzenie wielu osób. Choć mieszkań nie brakuje, to problemem może być ich cena, która w niektórych przypadkach dosłownie zwala z nóg. Są jednak miejsca, gdzie mieszkania aż tak bardzo nie drożały. Najtańsze można kupić na przykład w obu lubuskich stolicach.

To była udana studniówka uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” z Nowej Soli. Na swój bal tegoroczni maturzyści przyjechali do Zielonej Góry. Bawiło się ponad 300 osób. A 33 pary pokazały, jak się tańczy poloneza.

Członkowie stowarzyszenia zapraszają do morsowania, wspierania datkami WOŚP i zadbania o swoje zdrowie. – Wośpowanie zielonogórskie zacznie się od tego, co zaplanowaliśmy na Dzikiej Ochli – podkreśla Jacek Moszyński. Będą kiermasze i tańce, a do tego poczęstunek. Wchodzenie do wody będzie odbywało się w ciągu dnia kilka razy.

Nie tylko panie obiecały, że upieką ciasta. Będzie kawa, herbata dla wolontariuszy. I wszystkie pieniądze wrzucone w kościele na tzw. tacę, zostaną przekazane na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która po raz 32 zagra w niedzielę w całej Polsce i poza jej granicami. Taki będzie wkład parafii ewangelicko-augsburskiej w Zielonej Górze.