Rekordowy budżet inwestycyjny. To zmieni się w mieście w tym roku. Mieszkańcy Zielonej Góry chcieliby jeszcze więcej...

Obwodnica południowa, parking wielopoziomowy, rewitalizacja parku Tysiąclecia to tylko niektóre inwestycje, które realizowane są w mieście. Zmieni się dużo więcej, ale mieszkańcy chcieliby już kolejnych inwestycji, by wszystkim żyło się lepiej

Ponad 400 mln zł – tyle planuje wydać miasto w tym roku na inwestycję. To rekord. Nigdy dotąd, aż tylu pieniędzy nie przeznaczono na ten cel. Co się zatem zmieni w mieście i czy spełnione zostaną oczekiwania mieszkańców?

Wiosną tego roku pojedziemy już nową obwodnicą południową. W budżecie miasta na ten rok zapisano 30 mln zł. Wykonawcą zadania jest STRABAG. Problemem jednak okazała się inflacja, firma chciała więcej pieniędzy… W wyniku negocjacji miasto zapłaci więcej o 9 procent niż planowano...

Obwodnica południowa i inne drogi

Długość obwodnicy południowej to 13 kilometrów. Część mieszkańców uważa, że trzeba było iść za ciosem i wybudować obwodnicę czteropasmową. Prezydent Janusz Kubicki liczy, że w przyszłości uda się wybudować kolejne pasy ruchu. Jak znajdą się pieniądze, bo to one zwykle warunkują zakres inwestycji.

Pod koniec maja lub na początku czerwca będziemy mogli też zostawić auto na wielopoziomowym parkingu przy Palmiarni. Jego budowę firma Budimex rozpoczęła w 2021 roku. Inwestycja za 29 mln zł (w tegorocznym budżecie zapisano kwotę 12,5 mln zł) oznacza, że będzie tu miejsce dla 407 samochodów osobowych (w tym 363 na trzech kondygnacjach w budynku parkingu, pozostałe miejsca na zewnątrz przy obiekcie). Dla przypomnienia – na starym parkingu było 180 miejsc.

- To pierwszy taki budżet, w którym aż tyle pieniędzy zaplanowaliśmy na remonty mniej ważnych dróg w mieście. Zapisaliśmy na nie 50 mln zł. Dużo się uda w tej kwestii zmienić, ale mam świadomość, że wiele jeszcze będzie do zrobienia – podkreślał prezydent Janusz Kubicki.

Parki i skwery wypięknieją

W tegorocznym budżecie zapisano też pieniądze na rozpoczęcie innych (762 tys. zł na rozpoczęcie budowy obwodnicy zachodniej (całość inwestycji szacuje się na 400 mln zł), 5 mln zł - na II etap Trasy Aglomeracyjnej). Ważna dla zielonogórzan jest też odbudowa wiaduktu przy ulicy Zjednoczenia. Ale to kwestia najbliższych lat, by jedna i druga nitka była zmodernizowana. Na razie jest zapewnienie państwa o 40 mln zł dotacji…

Co jeszcze się zmieni w tym roku w mieście? Będziemy mogli spacerować po zmodernizowanym parku Tysiąclecia (w budżecie 2023 – 13 mln zł). Wykonawcą zadania jest firma PRO-INFRA z Jerzmanowej. W ramach prac powstają nowe ścieżki, schody, będą nowe nasadzenia, tężnia, ogród sensoryczny… Trwają też prace na placu Słowiańskim, który w tym roku wypięknienie i zmieni się nie do poznania. Za 4,4 mln zł powstają tu nowe ścieżki, budowana jest fontanna. Z myślą o ptakach zamontowane zostaną budki lęgowe i karmniki. Stary parking doczeka się remontu i kolejnych 10 miejsc. Cały plac zostanie oświetlony w technologii LED. Nie zabraknie nowych drzew i krzewów m.in. hortensji, wiśni pikowanej, klonu czerwonego, magnolii parasolowatej.

Las Odrzański do zmiany

W tym roku zrewitalizowany ma też zostać Las Odrzański. Przede wszystkim wyrównana i utwardzona zostanie droga dojazdowa do Lasu Odrzańskiego i dalej do przystani nad Odrą. Powstanie też szlak pieszo-rowerowy. Będą ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, dwie platformy obserwacyjne. Ziemi się też teren przy przystani na Odrze. Pojawią się tu betonowe siedziska, stojaki na rowery, nie zabraknie też wiaty wypoczynkowej czy toalety.

Wielu zielonogórzan nie może się też doczekać końca modernizacji kąpieliska w Ochli. Zgodnie z planem inwestycja za 90 mln zł ma być gotowa do końca czerwca. Wykonawcą zadania jest Exalo Drilling S.A. Oddział "Diament" w Zielonej Górze. Nowe kąpielisko będzie miało powierzchnię 2 tys. mkw. Znajdzie się tu piaszczysta i trawiasta plaża, restauracja, sześć zjeżdżalni dla dzieci i dorosłych, atrakcje wodne dla dzieci, boiska sportowe oraz strefa chillout.

Mieszkańcy liczą na więcej

Mieszkańcy są zadowoleni, ale żal im, że zrezygnowano w tym roku z remontu deptaka, budżetu obywatelskiego. Liczą też na Kolej Lubuskiego Trójmiasta, i na to że z czasem zrealizowane zostaną inne inwestycje jak modernizacja Górki Tatrzańskiej, budowa zadaszonego lodowiska, rozbudowa basenu w CRS o część zewnętrzną…

Posłuchaj, co mówi wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk o inwestycjach