Remont przy S3 w Zielonej Górze? Problemem ekrany akustyczne!

Problem w tym, że zdaniem mieszkańców pobliskich bloków nie spełniały one swojej roli. Wcześniej na tym odcinku znajdowały się ekrany ochronne, które miały ponad pięć metrów wysokości i dodatkowo stały na nasypie. W trakcie remontu nasyp zlikwidowano i ustawiono 3,5 metrowe instalacje.

Protesty mieszkańców os. Pomorskiego

- To budowlany bubel. Hałas jest tak wielki, że kiedy otworzymy okna czy też wyjdziemy na balkon to nie można normalnie rozmawiać. W lecie bardzo ciężko jest to wytrzymać – przekonywał nas wtedy Sławomir Sajchta, który mieszka w pobliżu S3.