Rzeźba artysty o światowej renomie zostanie uroczyście odsłonięta w Zielonej Górze. Trwają ostatnie prace

– Jestem pełen podziwu dlatego tego faktu, że artysta, który ma wybitną renomę, jest znany na całym świecie, jednak wraca do tego, czym jest podstawowa, młodzieńcza fascynacja – mówi W. Kozłowski. – Oskar opowiadał, że kiedy chodził do szkoły al. Niepodległości mijał relief Mariana Szpakowskiego na fasadzie BWA i tak wrył mu się w pamięć, że to jest właśnie inspiracja dla powstania tej rzeźby, która będzie ważnym, mam nadzieję, punktem dla wizualności Zielonej Góry.