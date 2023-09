Zielonogórzan zachwycił humor Wisławy Szymborskiej. W Mediatece Góra Mediów odbył się finisaż wystawy kończącej oryginalne warsztaty

Rok 2023 jest Rokiem Wisławy Szymborskiej, dlatego z tej okazji od roku Mediateka Góra Mediów w WiMBP w Zielonej Górze promowała twórczość poetki i zachęcała do podjęcia plastycznego wyzwania.

W poniedziałek, 4 września pod hasłem „Sław Wisławę” odbył się finisaż wystawy kolaży, które powstawały podczas warsztatów. Spotkania te zaczęły się jesienią ubiegłego roku.

– Tworząc te warsztaty inspirowałyśmy się korespondencją pomiędzy Wisławą Szymborską, a Kornelem Filipowiczem. To był związek dwóch dojrzałych ludzi, którzy nigdy ze sobą nie zamieszkali i całe życie do siebie pisali. A pisali też, tworząc piękne wyklejanki, zabawy słowne, różne rysunki. Chcieliśmy pokazać tę nietypową relację w Mediatece Góra Mediów. Przy okazji finisażu, na zakończenie czytaliśmy kilka takich listów, żeby pokazać, jak piękna to była relacja – opowiada Natalia Dyjas-Szatkowska z Mediateki „Góra Mediów”.