Siedem gmin chce razem rozwiązywać problemy komunikacyjne. Rozpoczęły się konsultacje społeczne Lubuskiego Trójmiasta. Weź w nich udział

Konsultacje społeczne w sprawie komunikacji

Michał Grobelny z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR tłumaczy, że takie spotkania są niezbędne, by wykonać diagnozę sytuacji mobilności, czyli tego, jak obecnie oceniamy komunikację, ścieżki rowerowe, piesze, możliwości przemieszczania się pociągami, autobusami, rowerem, hulajnogą czy też pieszo. Ważne są oczekiwania mieszkańców i propozycję zmian, dotyczących transportów. - To pierwsze tego typu spotkanie, będą kolejne. Zależy nam bowiem, by zdobyć jak najwięcej informacji i propozycji od mieszkańców – podkreśla Michał Grobelny. – Będziemy wtedy wiedzieli, co ich zdaniem działa dobrze, a co należy zmienić. Powstała diagnoza sytuacji mobilności pozwoli na przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ten ważny dokument wyznaczy kierunki działań na kilkanaście lat. Poza tym bez niego nie będziemy mogli sięgnąć po duże, unijne fundusze.

Warto słuchać mieszkańców

Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk mówi, że miasto ma pewien plan, który będzie przedstawiało na spotkaniach i pytać mieszkańców, czy to dobry kierunek… Przypomina, ile uwag wnieśli mieszkańcy podczas konsultacji w sprawie obwodnicy południowej. Ostatecznie przypomina ona literę S, bo po uwagach zielonogórzan zmieniano koncepcję.

- Nie chodzi nam tylko o miasto, ale także o siedem gmin, które weszły w skład obszaru funkcjonalnego, a więc Zielona Góra, Nową Sól, Sulechów, Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk, Otyń, Świdnicę, Zabór. Ten obszar zamieszkuje blisko ćwierć miliona osób. Transpor Zielonej Górze musi uwzględniać transport z tych okolicznych gmin– zauważa Krzysztof Kaliszuk. – Bo co z tego, że będziemy mieli elektryczny tabor MZK, jeśli do nas będą przyjeżdżać mieszkańcy gmin do pracy, szkoły, na uczelnię, zakupy, do lekarza starymi autobusami czy samochodami. Wszyscy chcemy oddychać tym samym, zdrowym powietrzem. Dlatego musimy inwestować nie tylko w mieście, ale i sąsiednich gminach.

Stąd też Szybka Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta, licząca 26 przystanków, połowę z nich trzeba będzie wybudować. Do tego systemu trzeba włączyć autobusy elektryczne, ścieżki rowerowe, stacje wypożyczania rowerów, hulajnogi czy system ścieżek pieszych.