Szkolny klub wolontariuszy w SP nr 2 w Zielonej Górze prowadzi akcję, do której można dołączyć WIDEO

– Od kilkunastu lat współpracujemy z Fundacją im. ks. dr Mosinga. Zbieramy pomoce naukowe, środki higieniczne, wszystko to co mogłoby pomóc Polakom mieszkającym na terenie Ukrainie w polepszeniu warunków życia – informuje dyrektor Szkoły podstawowej nr 2 w Zielonej Górze Roman Łuczkiewicz.

Dyrektor przyznaje, że akcja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i rodziców.

– Dwa razy do roku zbieramy olbrzymie ilości tych rzeczy, które potem przekazujemy fundacji – wyjaśnia dyrektor Łuczkiewicz. – Pomoc skupiona jest na zbieraniu materiałów dydaktycznych i szkoleniowych. Uczniowie przynoszą także słodycze, długoterminowe artykuły spożywcze. Każdy może przynieść coś, co się może przydać Polakom na Ukrainie i może być pewien, że te dary trafią we właściwe ręce.