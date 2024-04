Młodzi zielonogórzanie wsparli swoimi pracami Giga Laurkę dla Strażników Lasów. To podziękowanie za ciężką pracę leśników i strażaków

Giga Laurka dla Strażników Lasów jest inicjatywą mającą na celu docenienie i podziękowanie strażakom i leśnikom za ciężką pracę włożoną w ochronę lasów przed pożarami. Jest to trzecia edycja tej ogólnopolskiej akcji, jednak Biblioteka Norwida bierze w niej udział po raz pierwszy.

Uwaga, pożar lasu

Inicjatorzy akcji zwracają uwagę, że w tylko 2022 roku w naszym kraju było ponad 6900 pożarów lasów, co stanowi znaczący wzrost porównaniu z rokiem 2021. Do 16 maja 2022 w województwie lubuskim odnotowano 219 pożarów, co uplasowało je na piątym miejscu w Polsce. -Głównymi przyczynami tych pożarów były podpalenia oraz zaniedbania, stanowiące 68,8% wszystkich przypadków — czytamy.