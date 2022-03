Szkoły przyjmują coraz więcej uczniów z Ukrainy. Jak sobie radzą placówki?

W Zielonej Górze najwięcej ukraińskich dzieci – ponad 630 – zapisano do oddziałów przygotowawczych tworzonych tylko dla uczniów z Ukrainy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ponad 300 uczniów zapisano do polskich klas ogólnodostępnych i ponad 230 dzieci trafiło do miejskich przedszkoli.