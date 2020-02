Ta porażka bardzo boli. To tylko zadysza czy już kryzys zielonogórzan?

Przypomnijmy: w 34 minucie półfinału nasz zespół, po serii fajnych zagrań w ataku i obronie, po trójce Łukasza Koszarka wygrywał 67:53. Niestety, ostatnie sześć minut tego meczu to była w naszym wykonaniu tragedia. Wynik w tym czasie, czyli 2:18 mówi sam za siebie. To co nasi koszykarze wyrabiali w tych sześciu minutach było zaskakujące. Ekipa rozsypała się niemal w jednej chwili. Nic się nie kleiło, nic nie wychodziło. Nie byliśmy w stanie przeprowadzić jednej sensownej akcji, oddać celnego rzutu. Zmarnowaliśmy w tym krótkim czasie cztery rzuty wolne, podczas gdy wcześniej, podczas 34 minut tego meczu zaledwie dwa. Czarna rozpacz...

Najgorsze, że przebieg końcówki meczu z Polskim Cukrem wpisuje się w to jak ostatnio przebiegają mecze naszego zespołu. To, że mamy gorszy okres spowodowany nasileniem się spotkań, trudnymi wyjazdami, urazami i chorobami zawodników, to oczywiste. Wiadomo, że coś takiego musiało przyjść. Tyle, że w przypadku naszego zespołu objawia się w bardzo dziwny sposób. Ekipa potrafi solidnie grać przez cały mecz, jak się wydaje, kontrolować go, po czym następuje jakaś kompletna dekoncentracja. Wszystko się rozsypuje, solidność zamienia się w chaos, pewność siebie w nerwówkę. Nie ma na parkiecie kogoś kto uspokoiłby sytuację. Trafił, celnie zagrał piłkę, uruchomił kolegę dobrą asystą. Wszystko to co pozytywnego zespół robił zespół przez większą część meczu znika i zostaje przykryte fatalnymi minutami w czasie, których pozwalamy się w dziecinny sposób dojść. Jak na dłoni widać to było w sobotni wieczór.