Tanecznym krokiem zakończyli rok akademicki. I już cieszą się na następny. Studenci ZUTW z szóstkami w indeksie

Niektórzy na tej nietypowej uczelni studiują już 31 lat! I nie mają dość. Zmieniają więc indeksy i zapisują się na kolejne zajęcia. Studenci z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku tanecznie zakończyli rok. Co przed nimi?

Prezes ZUTW Zofia Banaszak wyjaśnia, że studenci nie chcą zakończenia roku akademickiego w typowy sposób, podsumowania rocznej pracy, okolicznościowych wystąpień i poważnego spotkania. Wolą to nietypowe. I bardziej na luzie. A że tyle dzieje się na tym uniwersytecie, nie sposób pokazać wszystkiego, więc co roku motywem przewodnim jest tylko jeden z elementów szerokiej oferty uczelni. W tym roku postawiono na taniec. Były więc oryginalne układy, stroje…

ZUTW - ruch to zdrowie

- Oczywiście zaprezentowały się tylko niektóre zespoły – podkreśla prezes ZUTW. – Humory dopisują. Jak zawsze.

Paweł Matyasik, choreograf i nauczyciel tańca, jest jednym z prowadzących zajęcia na ZUTW.

- Jak się człowiek zacznie ruszać, tańczyć, wyrażać siebie, to od razu się wzmacnia – mówi tancerz i powtarza za studentami: - Dzięki tańcowi ludzie stają się zdrowsi. Chętnie chodzą na zajęcia, nigdy się nie spóźniają. I czerpią ogromną radość z bycia na parkiecie.

Teatr Tańca Con Passione to jedna z grup, która pokazała się na zakończeniu roku akademickiego.

W ZUTW jest wiele grup tanecznych i wiele ciekawych zajęć. Warto się zapisać na tę uczelnię Tomasz Daiksler

ZUTW - jest czas na rozwijanie swoich pasji

Jerzy Trznadel jest studentem ZUTW. I nie wyobraża sobie, by mogło być inaczej.

- Nie tylko taniec mnie interesuje, jestem w zespole Akolady. Śpiewam, chodzę na lektoraty językowe, informatykę, wykłady. Mam zapełniony czas przez cały tydzień – zauważa Jerzy Trznadel i dodaje, że jak wielu emerytów ma mały ogródek, ale ileż można w nim pracować? Trzeba wypełnić życie treścią. Dlatego poleca wszystkim, którzy przechodzą na emeryturę, by odłożyli pilota od telewizora i zapisali się do ZUTW.

ZUTW to nowe przyjaźnie. Tu nikt nie czuje się samotnym Tomasz Daiksler

ZUTW - tu nikt nie czuje się samotnym

Na tej nietypowej uczelni studiuje tysiąc żaków, trzy pokolenia. Bo najstarsi mają ponad 90 lat, najmłodsi są po 40. roku życia.

- Musimy tak przygotowywać ofertę, by zaspokajać potrzeby wszystkich naszych słuchaczy – mówi prezes Zofia Banaszak. – Udaje się to nam, dzięki współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Teatrem Lubuskim, Filharmonią Zielonogórską, Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury i innymi instytucjami kultury. Dzięki temu, że mamy wielu wolontariuszy, społeczników i sympatyków. Robimy wspólne projekty, także ze studentami UZ, uczniami, przedszkolakami. Międzypokoleniowe spotkania pozwalają nam odkrywać się na nowo. Wspólnymi siłami udaje się stworzyć atrakcyjny program, każdy znajdzie w nim coś dla siebie.

Jak mówią studenci ZUTW, zapisali się na tę uczelnię, bo człowiek uczy się i rozwija przez całe swoje życie. Poza tym nikt nie lubi czuć się samotnym. A na ZUTW zawiązują się prawdziwe przyjaźnie. Wspólnie spędza się czas na różnych zajęciach, ale nie tylko dzięki zawartym znajomością ma się zawsze z kim wyjść na kawę, do kina czy teatru.

Zakończenie roku akademickiego 2022/2023 w Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku Tomasz Daiksler

ZUTW - tu zapomina się o troskach

Zofia Biniewska-Dobrzyńska w ZUTW jest od 19 lat, jako członek zarządu angażuje się w organizację i funkcjonowanie tej uczelni. Podkreśla, że gdy przychodzą nowi kandydaci, odbywa się rozmowa na temat, czego oczekują do ZUTW. Przedstawiona zostaje im oferta i zasady.

- Część zajęć jest darmowych, część odpłatnych. Są wykłady, lektoraty, zajęcia plastyczne, ruchowe, kabaret, chór… Mamy możliwość korzystania z basenu w CRS-u (aquareobik i nauka pływania )- wylicza Zofia Biniewska-Dobrzyńska. - ZUTW to takie miejsce, gdzie zapomina się o wszystkich troskach. Studenci mówią, że nasze drzwi są magiczne, bo gdy tylko się do nas wchodzi, od razu na twarzy pojawia się uśmiech.

Zakończenie roku akademickiego 2022/2023 w Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku Tomasz Daiksler

