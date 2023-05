Targi Pracy Służb Mundurowych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Czym kuszą służby studentów?

Targi Pracy w Centrum Integracji Społecznej. To kolejny krok, by znaleźć zatrudnienie

Targi Pracy Służb Mundurowych na UZ - miejsca praktyk, staży, pracy

- Mam nadzieję, że studenci znajdą tu miejsca swoich praktyk, staży, a może i pracy. To szczególna profesja, ale otwiera się coraz bardziej i zaprasza do siebie studentów nie tylko tych z kierunku bezpieczeństwo narodowe – mówi Monika Politańska. Agnieszka Sroka z drugiego roku logistyki na UZ uważa, że targi są bardzo dobrym pomysłem. - O służbach mundurowych wiemy tak jak wszyscy, czyli ogólnie. Dzięki targom możemy poznać szczegóły i uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania – Od dziecka interesowały mnie militaria. Myślę, by swoją przyszłość związać z wojskiem. Dowiedziałam się dziś wielu cennych informacji o Legii Akademickiej… Jak mówili studenci, praca w państwówce jest bezpieczna, stabilna. Nie ukrywali, że ważne dla nich są zarobki. Ale i wczesna emerytura.

Targi Pracy Służb Mundurowych - 5 tys. zł na rękę na początek

Swoje oferty na targach przedstawili przedstawiciele: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Podinspektor Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji podkreśla, że policja wciąż potrzebuje młodych policjantów. Rekrutacja prowadzona jest cały czas, bo rotacja jest duża. Część osób odchodzi na emeryturę.

- Na pewno nie jest to praca, w której popada się w rutynę – mówi M. Barska. – Policja ma tak dużo zadań, że pracę znajdą tu absolwenci różnych kierunków. Mamy specjalnie stworzone biuro ds. cyberprzestępczości, więc są miejsca np. dla informatyków. Ekonomiści mogą zająć się przestępczością gospodarczą.

Jak mówią policjanci, ta firma nie zbankrutuje, ona zawsze będzie. Więc jest to bezpieczeństwo socjalne. To ważne, dla młodych ludzi. Bo nawet w bankach policjanci są łagodniej traktowani przy ubieganiu się o kredyt. Pięć tysięcy złotych na rękę na początku służby to też nie jest mało…. A po 25 latach pracy można przejść na emeryturę.