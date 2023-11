Tężnia, siłownia, parking na 500 miejsc... Gdzie? Na terenie Szpitala Uniwersyteckiego. Rusza inwestycja za 47 mln zł

Na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze przez najbliższe miesiące będziemy musieli się liczyć z utrudnieniami. Rozpoczyna się tam bowiem inwestycja warta 47 mln zł, a dotycząca przebudowy układu komunikacyjnego. Powstaną nowe drogi, parkingi, chodniki, a nawet tężnia czy plac rekreacyjno-rehabilitacyjny.

Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze to temat konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek, 9 listopada.

Szpital Uniwersytecki - przebudowa układu komunikacyjnego

- Zmodernizujemy teren całego szpitala, powstaną nowe parkingi, drogi, place sensoryczne, nawet tężnia, a, co najważniejsze, zmodernizowany zostanie system wodociągowo-kanalizacyjny i burzowy – mówił dr Marek Działoszyński, prezes zarządu zielonogórskiej lecznicy i przepraszał za utrudnienia, jakie czekają nas w kolejnych miesiącach. Inwestycja ma być gotowa do końca października przyszłego roku.

Dzięki temu zadaniu nie tylko będzie bezpieczniej i wygodniej poruszać się po szpitalnym terenie, ale także nie będzie on zalewany podczas większych opadów deszczu.

Kierownik działu inwestycji i remontów w Szpitalu Uniwersyteckim Paweł Urbański przypomniał, że pomysł inwestycji, dotyczącej przebudowy układu komunikacyjnego narodził się na… Uniwersytecie Zielonogórskim. Pierwsza koncepcja zagospodarowania tego terenu powstała w ramach pracy dyplomowej na kierunku budownictwo.

Konferencja prasowa na temat inwestycji, związanej z przebudową systemu komunikacyjnego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Inwestycja kosztuje 47 mln zł (30 mln zł z Polskiego Ładu, 17 mln zł - fundusze województwa lubuskiego). Mariusz Kapała / GL

Teren szpitala zmieni się nie do poznania

Co się zatem zmieni na obszarze 10 hektarów?

Przebudowane zostaną drogi, chodniki, miejsca postojowe. Wprowadzony zostanie system infokiosków, który ułatwi poruszanie się na terenie szpitala pacjentom i osobom odwiedzającym. Pojawi się infrastruktura w postaci sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej – są to odcinki o łącznej długości kilku kilometrów, kilkanaście kilometrów światłowodów, pięć kilometrów sieci elektroenergetycznych, które będą służyły do obsługi systemu oświetlenia i monitoringu. Nie zabraknie też wiat ze stojakami rowerowymi, a także tężni solankowej, placów rekreacyjnych. Będzie też plac rehabilitacyjny z siłownią pod chmurką.

Na pewno łatwiej będzie poruszać się po szpitalnym terenie osobom z niepełnosprawnościami. Bo chodniki zostaną poszerzone, odpowiednio przystosowane będą miejsca parkingowe. W sumie ma być ich być 500 (50 dla osób z niepełnosprawnościami). Pojawią się też miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Konferencja prasowa na temat inwestycji, związanej z przebudową systemu komunikacyjnego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Inwestycja kosztuje 47 mln zł (30 mln zł z Polskiego Ładu, 17 mln zł - fundusze województwa lubuskiego). Mariusz Kapała / GL

Teren szpitala z monitoringiem

Marcin Kwapiszewski z Przedsiębiorstwa Drogowego Bud-Dróg z Kożuchowa, zapewnia, że zadanie zostanie zakończone w terminie. Firma, która nie pierwszy już raz prowadzi inwestycje w Zielonej Górze, dołoży wszelkich starań, by tak się stało.

Mariusz Olkisz, projektant z firmy Olpro, wyliczał m.in., że w ramach inwestycji powstanie około 35 tys. m. kwadratowych nowych nawierzchni komunikacyjnych, zagospodarowanych zostanie około 25 tys. m. kwadratowych zieleni, a dzięki czterem zbiornikom retencyjno-rozsączającym woda opadowa trafi do gruntu na terenie szpitala, a nie do sieci miejskiej , zamontowanych zostanie 200 kamer monitoringu, powstanie około 170 opraw w ramach nowego oświetlenia.

Poważne inwestycje szykują się też w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gorzowie Wielkopolskim oraz w szpitalu w Obrzycach.

POLECAMY TEŻ