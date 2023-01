To był czas budowania relacji. Pokazaliśmy, że zależy nam na ludziach. Zadbaliśmy o zawody medyczne.

Dla mnie, to był przede wszystkim czas inwestycji w kapitał ludzki. Pokazaliśmy, że zależy nam na ludziach. Zadbaliśmy o zawody medyczne.

To już przeszło rok pełni pan funkcję wiceministra zdrowia. Jak ocenia pan mijający rok?

Kardiologia, kardiochirurgia, czyli czy mam gdzie leczyć choroby serca? Co do zmiany?

… „zarządzać oczekiwaniami”, to też z pana wypowiedzi.

Brzmi może „technicznie”, ale oddaje istotę kształtowania relacji. Dzisiaj nie wystarczy mieć tylko dobre pomysły, dobre wyliczenia. Dzisiaj liczy się sprawczość i współpraca. Oczywistym jest, że chcemy unikać rozczarowania, niezrozumienia.

Ale oczekiwania często są rozbieżne. Nietrudno o rozczarowanie. Tak było w przypadku podwyżek.

Nikt wcześniej nie podjął decyzji, by na taką skalę zainwestować w zawody medyczne. To już robi różnicę. I co ważne, dyskusja toczyła się raczej o sposobie przekazywania pieniędzy, a nie o konkretnych kwotach. Ale padało też pytanie: dlaczego wydajecie tak duże pieniądze na wynagrodzenia.