Tak wielkiej pomocy od mieszkańców Zielonej Góry Luba Vojciuk się nie spodziewała. Co chwilę podjeżdżały samochody z darami

Luba Vojciuk, która mieszka w Zielonej Górze od siedmiu lat, nie spodziewała się takiego odzewu. Była zaskoczona ilością obecnych ludzi i darów. Przyznała, że jej kolega jedzie na wojnę. Możliwe, że walczyć będzie jej tato.

– Zadzwoniła do mnie koleżanka, powiedziała, że działam na Facebooku, więc znam ludzi, żebym napisała post o potrzebnej pomocy – mówiła Luba. – Nie spodziewałam się takiego odzewu. Po godzinie post miał już tysiąc udostępnień. Na początku był plan uszykować jedno auto. Ale zaczęli dzwonić następni, że jadą ze Szwecji busem, tez ktoś z Ukrainy zaczął pisać, czego potrzebuje. Teraz, to już wiem, że na pewno nie będzie to jedno auto, i nie dwa, i nie trzy, ale tyle ile trzeba.