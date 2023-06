TOP 17. Programy telewizyjne lat 90, które oglądali wszyscy. Idź na całość, Miliard w rozumie i Disco Relax. Pamiętacie?

Jakie seriale emitowano w latach 90.? Nie tylko Słoneczny Patrol czy Drużyna A. Pamiętacie Dynastię?

Dobranocki z lat 90. Smerfy, Muminki oraz Gumisie

Część z tych bajek swój początek wzięła jeszcze w latach 80. Dobranocka, a później Wieczorynka była emitowana w TVP do 30 sierpnia 2013 roku.

„Czterdziestolatek" to kultowy serial lat 70. w reżyserii Jerzego Gruzy. W tytułowego bohatera wcielił się w nim nieżyjący już aktor Andrzej Kopiczyński. Na planie partnerowało mu wielu znanych i…

Programy telewizyjne - rozrywka dla całych rodzin. Przed tv zasiadali wszyscy. W niedzielę obowiązkowo przy Disco Relax

Dziś trudno w to uwierzyć, ale wiele programów z lat 90. porządkowało życie Polaków, którzy np. co niedzielę wspólnie o 10.00 zasiadali przed telewizorem, żeby oglądać program Disco Relax. Poniedziałki i wtorki były zarezerwowane na Koło Fortuny, a w 1996 roku od piątku do niedzieli oglądano Va banque, który prowadził znany aktor Kazimierz Kaczor.