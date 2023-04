Tutorzy w IV LO. To pierwszy taki program w miejskich szkołach ponadpodstawowych, W czym ma on pomagać młodym ludziom?

Tutorzy w IV LO. Dobra relacja to podstawa.

Podstawą zapobiegania wszelkim uzależnieniom jest dobra relacja, a taka jest między tutorem a uczniem

Lucyna Poźniak, kierownik Biura Profilaktyki Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, podkreśla, że świat się zmienia i zmieniają się metody i systemy kształcenia, wychowania. Dziś chodzi o to, by młodzi ludzie na swej drodze spotykali tych, którzy odpowiednio ich pokierują, pokażą najlepsze dla nich rozwiązania problemów, możliwości rozwoju. Po to, by uczniowie w przyszłości stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi ludźmi.