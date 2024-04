Uczniowie z Żar najlepsi w Polsce z ubezpieczeń. Sukces odnieśli też licealiści z Rzepina...

Do warszawskiego finału olimpiady ZUS zakwalifikowało się 14 zespołów, które były najlepsze w etapie wojewódzkim. Po dwóch turach finałowych pytań zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach, w składzie Klaudia Stańczyk, Łukasz Święcicki i Jakub Tęcza.

Drugie miejsce przypadło Joannie Skutnik, Agnieszce Szyszko i Anecie Tokarskiej, uczennicom Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku. Brązowy medal wywalczyli uczniowie również reprezentujący Lubuskie, z Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie. To Paulina Andrejczuk, Jagoda Kreczko i Jakub Tyliszczak. Warto podkreślić, że województwo lubuskie reprezentowała jeszcze trzecia drużyna z Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie. Karolina Lewandowska, Oliwia Sobkowska i Julia Szeremeta zajęły 9 miejsce we wczorajszym finale olimpiady ZUS.

Ubezpieczenia społeczne - świadomy zawsze ubezpieczony

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” jest elementem Lekcji z ZUS. Jest to autorski projekt edukacyjny, który już od 10 lat realizują szkoły średnie w Polsce. W czasie lekcji młodzież zdobywa praktyczną wiedzę m. in. o prowadzeniu działalności gospodarczej, powszechnych ubezpieczeniach społecznych i korzyściach, które przynosi legalna praca.

Projekt składa się z 4 lekcji: "Świadomy zawsze ubezpieczony", "Co Ci się należy, kiedy płacisz składki", "Renty i emerytury”, "e-ZUS, czyli firma pod ręką". Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcjach mogą sprawdzić swoją wiedzę w olimpiadzie. Zwycięzcy otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. laptopy, tablety , e-booki, a także indeksy i punkty rekrutacyjne na wybrane wyższe uczelnie.