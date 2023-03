Uniwersytet Zielonogórski oceniony. Zobacz, jak wypadają poszczególne dziedziny nauki

Nie tylko studenci dostają oceny. Także uczelnie. Te najwyższe oznaczają, że mogą one mieć prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Jak wypada tu Uniwersytet Zielonogórski. Okazuje się, że może to robić we wszystkich 23 dyscyplinach naukowych!

Uniwersytet Zielonogórski ma zaledwie 22 lata, ale z roku na rok coraz bardziej się rozwija.

- Różnie się mówi o naszej największej uczelni w województwie. Sama studiowałam w Zielonej Górze, choć wtedy było WSP i Politechnika, teraz studiuje moja córka. I widzę wielką różnicę – mówi Jolanta Grabowska-Nowak. – Moim zdaniem ważne jest to, co mówią o uczelni sami studenci, ale także jak ona wypada w rankingach i jakie oceny dostaje, bo przecież też podlega sprawdzaniu jakości nauczania przez różne instytucje.

Ocena działalności naukowej uczelni. Jak wypadł Uniwersytet Zielonogórski?

Właśnie ostatecznie zakończono już ocenę działalności naukowej na polskich uczelniach za lata 2017-2021. Na Uniwersytet Zielonogórski wpłynęła decyzja Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przyznania kategorii naukowych po ich ponownym rozpatrzeniu. Cztery z dziesięciu dyscyplin naukowych, które odwołały się od pierwotnej decyzji ministra, uzyskały wyższe kategorie. Dyscypliny astronomia oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki uzyskały kategorię A, natomiast dyscypliny sztuki muzyczne oraz nauki socjologiczne otrzymały kategorię B plus.

Tym samym oznacza to, że wszystkie 23 dyscypliny naukowe na UZ posiadają pełnię praw akademickich, czyli prawo do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Wszystkie ośrodki z kategorią niższą niż B plus takie uprawnienia tracą.

- Uzyskane kategorie naukowe oznaczają nie tylko możliwość prowadzenia szkół doktorskich w każdej z ww. dyscyplin, ale też pełną samodzielność przy tworzeniu kierunków studiów związanych z tymi dyscyplinami. Co więcej od wyników oceny zależy też poziom subwencji przyznawanej przez ministerstwo. Warto podkreślić, iż UZ otrzymał aż 10 kategorii A i 13 kategorii B plus – mówi dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. Jacek Katos

Uczelnie - dziedziny naukowe mogą dostać oceny: A plus, A, B plus, B i C

Komisja Ewaluacji Nauki zakończyła rozpatrywanie odwołań uczelni i instytutów naukowych od wyników ewaluacji jakości działalności naukowej pod koniec 2022 r. Ostateczną decyzję o przyznaniu, bądź nie, wyższej kategorii podjął Minister Edukacji i Nauki.

Aktualna ocena polskich uczelni została wprowadzona nową ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce – po raz pierwszy oceniano nie wydziały, a dyscypliny naukowe.

Przy ocenie jakości działalności naukowej, za które przyznawane są kategorie A plus, A, B plus, B i C, brane były pod uwagę osiągnięcia pracowników uniwersytetu reprezentujących dane dyscypliny naukowe. Oceniane były w trzech kryteriach: poziom naukowy i artystyczny prowadzonej działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Rektorat Uniwersytetu Zielonogórskiego Jacek Katos

Uniwersytet Zielonogórski się rozwija

- Warto przypomnieć, iż w poprzedniej ewaluacji naukowej za lata 2013-2016 UZ uzyskał jedynie 1 kategorię A, 10 kategorii B i 1 kategorię C (po odwołaniu przyznano kategorię B). Aktualny wynik ewaluacji wskazuje na dynamiczny rozwój wszystkich dyscyplin naukowych na UZ. Bardzo dobry wynik ewaluacji zawdzięczamy dużemu zaangażowaniu pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych naszej uczelni, za co im w imieniu całej wspólnoty akademickiej serdecznie dziękuję! - komentuje prof. M. Mrugalski.

Ewaluacja 2017-2021 – kategorie przyznane Uniwersytetowi Zielonogórskiemu