Utalentowani tancerze Rock'N'Rolla z Zielonej Góry znów Mistrzami Polski! Natalia Krakowiak i Dmytro Morozov - świetny początek sezonu

Natalia i Dima są uczniami czwartych klas, ale Dima uczy się w technikum, więc maturę ma za rok, a Natalia już w maju.

– Jest bardzo ciężko. Od rana do wieczora nauka, później treningi. Jest stres związany z maturą, zawodami i początkiem sezonu, ale wiem, że robię to dlatego, że kocham i uda mi się połączyć naukę z tańcem. Gdyby nie to, miałabym za nudno – uśmiecha się Natalia.