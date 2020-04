W gminie Świdnica znów pojawił się problem z jakością wody. W Buchałowie stanął beczkowóz, by mieszkańcy nadal mieli do niej dostęp

PPIS poinformował też, że administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę mieszkańców Buchałowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wydał komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia w Buchałowie i warunkowej przydatności wody w Drzonowie, Radomi i Orzewie , które są zaopatrywane z wodociągu publicznego Drzonów.

Co z Drzonowem, Radomią i Orzewem? Tutaj ze względu na podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów, woda do celów konsumpcyjnych (m.in. picie, przygotowanie posiłków, mycie warzyw, naczyń) powinna by używana wyłącznie po gotowaniu przez minimum dwie minuty.

Może zaś być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych.

Co w tej sprawie zrobiła gmina Świdnica?

W Buchałowie stanął beczkowóz na wodę pitną (przy kościele).

Urząd gminy dostarcza też mieszkańcom tej wsi wodę butelkowaną (5 l) do każdej posesji.