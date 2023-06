W pidżamach i koszulach nocnych spacerowali po Zielonej Górze! Za nami IX Nocny Spacer Pidżamowców

- Już dziewiąty raz idziemy do lasu. Przychodzą tutaj naprawdę największe "świry" z miasta, bo nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby tu przyjść o godz. 22.00 i iść do lasu w pidżamach - mówi żartobliwie Paweł Wysocki, współorganizator marszu pidżamowców. - Bawimy się, jest tu wiele dzieci. Bardzo mi się podoba, bo to już jest dziewiąty marsz, gdy słyszę jak idące za nami dzieci, kiedy po drodze mijamy miejsce, gdzie jest dużo świetlików, mówią, że one myślały, że to są tylko postacie z bajek i w ogóle skąd te świetliki? Jest to dla dzieciaków fajna przygoda. Jak co roku idziemy do źródełka, później na ognisko z kiełbaskami i około północy wracamy do Ogrodu Botanicznego.