W Zielonej Górze Przylepie ktoś wyrzuca w okolicznych lasach śmieci. Mieszkańcy mają dość i postanawiają walczyć z nielegalnym procederem

- Bardzo cierpi na tym ekosystem, a my mieszkańcy co chwilę odnajdujemy nowe zanieczyszczenia. Od lodówek, przez książki i dokumenty, po odpady z remontów. Koniec z tym! - dodaje radna.

- Będą one rozmieszczone w różnych miejscach i regularnie przenoszone - mówi radna z Zielonej Góry Przylepu. - Zdjęcia z kamer posłużą do bezwzględnego karania osób zanieczyszczających środowisko. Wyrzucanie śmieci do lasu jest wykroczeniem z art. 162 Kodeksu wykroczeń zagrożonym mandatem do 500 zł a w szczególnych przypadkach, gdy sprawa zostanie skierowana do sądu, nawet aresztem lub grzywną do 5000 zł.