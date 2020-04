W zielonogórskich lasach śmiecimy na potęgę. Wyrzucane są telewizory, meble, komputery, opony, ubrania. To obraz nędzy i rozpaczy

- Rozumiem, że jest tragiczna sytuacja, że wszyscy są zestresowanie z powodu pandemii koronawirsa, utraty pracy, brakiem środków do życia. Ale na miłość boską, nie dobijajmy się jeszcze i nie zaśmiecajmy naszych lasów, skwerów i miejsc, które przecież będą nam jeszcze służyć do spacerów czy rekreacji – napisała do nas pani Ewelina z Zielonej Góry.

Nie tylko pani Ewelina apeluje, byśmy w tych trudnych pandemii koronawirusa nie dokładali sobie kolejnych problemów. Musimy się wspierać w różnych życiowych aspektach. I dbać o te miejsca, do których na pewno wrócimy, jak się ta epidemia już skończy. Wszyscy na ten moment czekamy z niecierpliwością i chcieliby wrócić do normalnego życia. Chcielibyśmy swobodnie jeździć po okolicy rowerem, biegać, spacerować ze znajomymi. Na pewno nie będzie nam przyjemnie, gdy zamiast ścieżek rowerowych, łąk i lasów, zastaniemy wielkie dzikie wysypisko.

Zakład Gospodarki Komunalnej apeluje o zachowanie porządku i wrzucanie rękawiczek do koszy. Pracownicy zakładu dbają w tych trudnych dniach, by regularnie opróżniać kontenery na śmieci. Specjalne zespoły dezynfekują przystanki autobusowe, ławki, kosze, chodniki. Wszystko po to, by przerwać łańcuch zakażeń koronawirusem. Zróbmy wszystko, by pomóc nie tylko lekarzom, ratownikom medycznym, pielęgniarkom, ale także służbą dbającym o porządek czy sprzedawcom.