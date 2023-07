W zielonogórskim BWA można zobaczyć najlepsze prace absolwentów Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

W BWA w Zielonej Górze otwarte zostały 7. Shoty. Ingrediencje. To prezentacja prac dyplomowych absolwentów kierunków Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, od architektury wnętrz poprzez grafikę, sztuki wizualne aż po malarstwo. Są to prace licencjackie i magisterskie.

– Shoty to cykliczna prezentacja najlepszych dyplomów, które wydarzyły się w Instytucie Sztuk Wizualnych. To już osiem lat, z jedną roczną przerwą ze względu na pandemię – wyjaśnia Radosław Czarkowski, instruktor sztuk wizualnych, współkurator wystawy. – Dla wielu z absolwentów to pierwsza duża prezentacja w tak istotnym miejscu, jakim jest BWA. Dyplomy są zawsze upublicznione, ale zwykle są to kameralne prezentacje. Tutaj są otwarte na dużo szerszą publiczności. Dla wielu autorów to na pewno pierwsza sytuacja, kiedy można prace skonfrontować ze sobą i zobaczyć, że potrafią ze sobą funkcjonować, być wzajemnym uzupełnieniem merytorycznym czy merytoryczno-jakościowym. Są dla siebie wzajemną siłą i wsparciem.