Walentynki w okolicy. Zakochani świętują. Dużo się dzieje

Focus Mall. Pamiątkowe zdjęcia

Focus Mall zaprasza na romantyczną, walentynkową sesję zdjęciową. We wtorek, 14 lutego, w godzinach od 14:00 do 21:00 galeria zaprasza do Studia fotograficznego, zlokalizowanego w pobliżu TK Maxx. To będzie profesjonalne zdjęcie z ukochanym/ą za darmo.

- Walentynki to szczególny dzień, w którym wyrażamy swoją miłość do ukochanej osoby, wręczając prezent lub robiąc coś wyjątkowego. Dla wielu największym i najcenniejszym prezentem jest wspólne spędzenie czasu, dlatego w Focus Mall tworzymy specjalne miejsce do spotkania i pamiątkowych zdjęć, które pozwolą na lata utrwalić uczucia zakochanych. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą spędzić ten czas razem – mówi Anna Łukasiewicz, marketing manager Focus Mall Zielona Góra.

Zdjęcie w formacie A4 będzie można odbierać od 21 lutego w Punkcie Informacyjnym.