Wiadukt na Zjednoczenia w Zielonej Górze. Ruszyła budowa wschodniej nitki. Kiedy zakończy się cała inwestycja?

Ruszyła budowa zburzonej wcześniej nitki wschodniej wiaduktu na ulicy Zjednoczenia w Zielonej Górze. Jak zapowiadają przedstawiciele firmy Nowak-Mosty z Dąbrowy Górniczej nowy obiekt powinien być gotowy do końca przyszłego roku, choć w umowie na wykonanie zadania ma 18 miesięcy.

- Te dwa wiadukty w mieście, które wybudowano nad torami kolejowymi, na ulicy Sulechowskiej i Zjednoczenia są bardzo ważne dla komunikacji w mieście. Nie wyobrażam sobie, jak było bez nich. Fakt, że nie było takiego ruchu jak dziś, ale przecież w latach 70. też po mieście jeździły samochody – mówi Aleksander Różycki z Zielonej Góry. – Brak jednej nitki utrudnia nam teraz życie, nic więc dziwnego, że wielu kierowcy interesuje się losem wiaduktu na Zjednoczenia.

Odbudowa wiaduktu na Zjednoczenia w Zielonej Górze

Nie tylko pan Aleksander zmartwił się, gdy okazało się podczas remontu, że wiadukt trzeba zburzyć i w tym miejscu wybudować nowy. Bo to oznaczało, że z utrudnieniami w ruchu trzeba będzie się liczyć przez najbliższe kilka lat. No i potrzebne były spore pieniądze. Te udało się miastu pozyskać od państwa (około 36 mln zł). Dotacja może wynieść połowę kosztów inwestycji. Po przetargu okazało się, że za budowę wschodniej nitki trzeba będzie wydać ponad 25 mln zł. Pozostałe pieniądze będzie można więc przeznaczyć na wyburzenie i odbudowę zachodniej nitki wiaduktu. Prace mają się rozpocząć po oddaniu do użytku pierwszej nitki. Tak by ruch na Zjednoczenia mógł się odbywać bez przerw.

Rozpoczęły się prace budowlane związane z odbudową nowej nitki wiaduktu na ulicy Zjednoczenia Mariusz Kapała / GL

Kiedy budowa wiaduktu na Zjednoczenia się skończy?

Mieszkańcy pytają, dlaczego teraz a nie na początku wakacji rozpoczęła się inwestycja?

Przetarg na odbudowę nitki wschodniej miał być rozstrzygnięty w czerwcu, ale firma, która w konkursie zajęła drugie miejsce, odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. Ostatecznie instytucja przyznała rację miastu.

Umowę na wykonanie zadania prezydenta Janusz Kubicki podpisał z firmą Nowak-Mosty z Dąbrowy Górniczej pod koniec sierpnia. Ma ona 18 miesięcy na zakończenie inwestycji (do marca 2025). Ale jak zapewnia prezes firmy Władysław Nowak, wstępny harmonogram zakłada koniec prac w grudniu 2024 roku. Dzięki temu będzie można szybciej zająć się nitką zachodnią i sprawić, że za trzy lata cały nowy wiadukt będzie do dyspozycji kierowców.

Prace rozpoczęły się od rozbiórki stóp fundamentowych. W najbliższym czasie odbędą się badania i montaż pali pod fundamenty. I dalej kolejne prace budowlane. Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora departamentu zarządzania drogami w zielonogórskim magistracie przypomina, że wiadukt powstanie z elementów prefabrykowanych, które będą nasuwane na obiekt.

Obiekt będzie miał długość 383,3 m, szerokość 11,45 m. Znajdą się na nim dwa pasy ruchu, po 3,25 m każdy. Będzie też 2,5-metrowy chodnik.

Rozpoczęły się prace budowlane związane z odbudową nowej nitki wiaduktu na ulicy Zjednoczenia Mariusz Kapała / GL

Wiadukt na Zjednoczenia wybudowano w 1977 roku

Przypomnijmy, wiadukty, które wybudowano w 1977 roku (w latach 90. ubiegłego wieku były remontowane), pozostawiają wiele do życzenia. Prezydent Janusz Kubicki mówił, że muszą zostać jak najszybciej zmodernizowane. Że to jedno z priorytetowych zadań inwestycyjnych Zielonej Góry. Miastu udało się pozyskać rządowe dofinansowanie na ten cel w wysokości 6 mln zł. To miało pokryć koszty remontu w około 50 procentach.

Remont wiaduktu ruszył w kwietniu zeszłego roku. Miał polegać m.in. na rozebraniu starej jezdni, pracach ziemnych, wykonaniu żelbetonowych płyt przejściowych na dojazdach, nowych elementów gzymsów oraz kap, zamontowaniu balustrady i barierek, montażu elementów krawężników. Zaraz jednak po rozebraniu pewnych elementów, okazało się, że stan techniczny wiaduktu jest dużo groszy, niż zakładały to wstępne badania. Ekspertyza wykazała, że nie ma co remontować.

Okazuje się, że roczne i pięcioletnie przeglądy wskazywały na zły stan techniczny obiektu, Ale dopiero dokładniejsze badania pokazały, że lepiej wiadukt wyburzyć i postawić nowy. Podczas rutynowych badań nie sprawdza się bowiem w środku betonu, stali. Trzeba by wtedy wiadukt zamknąć. Teraz podczas remontu można było dokładnie sprawdzić skorodowaną stal i beton. Wyszło, że chemia nie pracuje w nim jak powinna. Przewiercono każdy filar. Nie było więc innego wyjścia jak wyburzyć istniejącą nitkę i postawić nową.

Zobacz wideo - wiadukt na ulicy Zjednoczenia w Zielonej Górze