Wizyta niemieckich naukowców i przedsiębiorców na Uniwersytecie Zielonogórskim

Wizyta odbyła się w ramach Międzynarodowego Konsorcjum META „Manufacturing 4.0 durch Entwicklung und Transfer progressiver Automatisierungslösungen”.

Koordynatorami współpracy są dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ, dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ oraz Dr. Matthias Rehm z Technicznego Uniwersytetu w Chemnitz. Z ramienia Uniwersytetu Zielonogórskiego w spotkaniu uczestniczyła również dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ, prorektor ds. współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W czasie dwudniowego spotkania jego uczestnicy mogli wymienić doświadczenia oraz nawiązać współpracę w ramach wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach zielonogórskich - Lumel S.A., Ekoenergetyka, Perceptus oraz żarskiego przedsiębiorstwa AK Anatol.

Efektem tej współpracy mają być wspólne projekty naukowo-rozwojowe - tłumaczy prof. Justyna Patalas-Maliszewska. - Było to spotkanie w ramach trwającej już od kilku lat współpracy w międzynarodowej sieci naukowej META, co oznacza po polsku Współpraca w Ramach Rozwoju Technologii Przemysłu 4.0. W ciągu dwóch dni odwiedziliśmy kilka firm w województwie lubuskim, gdzie rozmawialiśmy na temat możliwości współpracy nauki z przemysłem, czyli współpracy wnoszącej wartość dodaną dla naszych regionów. W polsko-niemieckiej sieci skupiamy około 20 firm. Są to firmy z wielu branż – poczynając od metalowej, przez motoryzacyjną, po branżę informatyczną, bez której praca w dzisiejszym przemyśle byłaby bardzo trudna.