Wysyłają linki i włamują się na konta. Polica w Zielonej Górze przyjęła 12 takich zgłoszeń

Ostatnio opisywaliśmy historię 75-latka, który stracił swoje oszczędności, bo chciał inwestować w złoto i ropę naftową. - Skuszony potencjalnym zyskiem podał oszustom dane do logowania do swojego konta bankowego. Oprócz 75-latka do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i do Komisariatu w Sulechowie zgłosiło 11 innych osób, których konta bankowe również zostały okradzione po uzyskaniu przez oszustów danych do logowania - informuje podinsp. Małgorzata Barska z zespołu prasowego zielonogórskiej policji.

O tym zdarzeniu przeczytasz tutaj:

Zielona Góra. 75-latek chciał zainwestować w ropę naftową i złoto. Został oszukany

Oni wpadli w sieci oszustów

Jak wyjaśnia podinsp. Barska, trzy osoby zostały okradzione kiedy oszuści podszyli się pod osoby kupujące towar wystawiony na portalu z używanymi rzeczami. Oszuści chcą „potwierdzenia” danych karty, bo „chcą zapłacić” za towar. Trzy osoby zalogowały się do swoich banków klikając w linki przesłane smsem przez oszustów podszywających się pod firmy kurierskie.