Fundacja z Zielonej Góry, jako jedna z pierwszych w kraju opracowała tego typu program pomocy osobom w kryzysie bezdomności Mariusz Kapała Eliza Gniewek-Juszczak

– Idę do przodu i cieszę się że trafiłem do Zielonej Góry. Spotkałem się tutaj z empatią. Moje nastawienie do życia zmieniło się o 180 stopni. Patrzę w przyszłość z uśmiechem i pewnością siebie – mówi pan Artur. Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego Rondo podsumowała projekt Kroki do domu.