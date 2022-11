Zgodne głosowania na 65. sesji Rady Miasta Zielona Góra. Sprawdź, co radni wcielili w życie!

W porządku obrad 65. Rady Miasta Zielona Góra znalazło się 13 projektów uchwał. Dodatkowe 9 projektów złożył prezydent Janusz Kubicki. Dotyczyły one m.in. przyjęcia programu polityki zdrowotnej. Chodzi o szczepienia przeciw wirusowi HPV w ramach profilaktyki raka szyjki macicy. Ustanowiono też dwa nowe pomniki przyrody - kasztanowiec zwyczajny „Florian”, rosnący przy ul. Kożuchowskiej i dąb szypułkowy (“Dą na Srebrnej Górze”) przy al. Konstytucji 3 Maja. Zmieniono też uchwałę budżetową Miasta na rok 2022, a w konsekwencji również wieloletnią prognozę finansową.

Podczas głosowania radni przyjęli też uchwałę, na mocy której obniżono średnią cenę skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego. Stawkę wynikającą z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmniejszono z kwoty 74,05 zł za 1 dt. do kwoty 37,00 zł za 1 dt. Przewiduje się, iż szacunkowe wpływy do kasy miejskiej z tytułu podatku rolnego w roku 2023 będą wynosiły 300 tys. zł.