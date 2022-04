Zielona Góra. Baru Rajza w nowej odsłonie. Koncert premierowy w Lubuskim Teatrze 7 kwietnia

Zielonogórski artysta, Baru Rajza, znany nie tylko Lubuszanom jako artysta uliczny, czarujący niezwykłą patelnią, znów zaskakuje. Promuje swoją nową płytę „Przełom” teledyskiem „Chmurka”, który był kręcony w Winnym Grodzie z udziałem znanej, pochodzącej z Zielonej Góry, aktorki – Sandry Staniszewskiej – Herbich. 7 kwietnia w Lubuskim Teatrze - koncert premierowy.

- Baru Rajza? Oczywiście, że kojarzę. Z deptaka. Grał tu na takim dziwnym instrumencie. Magicznym. Zaraz sobie przypomnę nazwę… handpan! Moja mama też była zachwycona, jak tylko go usłyszała. Ma nawet jego płytę – mówi Iga Królewicz z Zielonej Góry.

Szturm na estradę?

Baru Rajza jest absolwentem zielonogórskiej Szkoły Myślenia Twórczego, a także kierunku animacja kultury na Uniwersytecie Zielonogórskim.

- Ten album ma być przełomem w mojej karierze.. Chciałbym odejść od wizerunku ulicznego artysty. Chciałbym przeprowadzić szturm na estradę. Zobaczymy, czy się uda – mówi Baru Rajza, który ma głowę pełną artystycznych pomysłów i marzeń.

Nic więc dziwnego, że etatowa praca nie dla niego…

- Siedem lat temu postanowiłem zmienić swoje życie. Porzuciłem stałe zatrudnienie. Pojechałem do Szwajcarii. By grać na ulicy na handpanie i powalczyć o swoje marzenia. Bo jak zapamiętałem czyjeś słowa: Twoim prawdziwym obowiązkiem jest ocalić swoje marzenia. I staram się to właśnie robić – mówi Baru Rajza. – Teraz ma być przełom. Kolejne otwarcie w moim życiu. Ale nie wiem, czy się uda, dlatego tę swoją zuchwałość powstrzymuję… Może jednak z podkulonym ogonem trzeba będzie na ulice wrócić.

Onieśmielona propozycją - zgodziłam się

Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w 2016 roku. Od 2021 r. prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Przygody Ulicznego Grajka, gdzie emituje program „Ciężkie Pieniądze”, w którym pokazuje kulisy życia ulicznego artysty.

Jego domem stał się kamper. Dzięki temu turystycznemu pojazdowi może podróżować po Europie i sprawiać przyjemność mieszkańcom różnych krajów, którzy starają się mu podziękować za magiczne koncerty, wrzucając monety do kapelusza.

Jednak w pewnym momencie poczuł, że czas na zmiany i nowy projekt. Stąd kolejna płyta, już nie instrumentalna. Własna muzyka, słowa…

Już można oglądać w sieci teledysk do utworu „Chmurka”, którym Baru Rajza zapowiada swoją płytę „Przełom”. W klipie wystąpiła aktorka Sandra Staniszewska-Herbich.

- Jestem jej bardzo wdzięczny, że się zgodziła. Nie sądziłem, że tak znana osoba zechce wziąć udział w moim projekcie – przyznaje artysta. – Miałem w sobie dużo obaw, że ona nie będzie zainteresowana, żeby stanąć obok takiej osoby jak ja.

Aktorka znana z takich filmów jak „Kamienie na szaniec” czy „Chemia” oraz seriali „M jak miłość”, „Barwy szczęścia” czy „Przyjaciółki” zgodziła się, bo…

Na spotkanie przyszedł w garniturze i dał mi… drożdżówkę

Aktorka poprosiła, żeby wysłał jej wszystkie utwory z nowej płyty.

- Chciałam zapoznać się z klimatem. Zawsze tak robię, żeby nie podpisać się pod czymś, co nie jest zgodne z moim kręgosłupem moralnym albo zwyczajnie nie koreluje z moim gustem muzycznym. – podkreśla Sandra Staniszewska – Herbich. - Na spotkanie przyszedł w garniturze i kupił mi drożdżówki, bardzo mnie to rozbawiło. Utwory są fantastyczne, płyta jest już w przedsprzedaży.

Takie spotykania – zdaniem aktorki - pozwalają obcować z innymi wrażliwościami, poznawać nowych ludzi i poszerzać horyzonty.

- Czasami jednym schematem dreptamy po tych samych ścieżkach - lubię kiedy los mnie zaskoczy jakimś zakrętem w nowe i nieznane. Taka muzyka to dla mnie nowość, podoba mi się prawda Baru Rajzy, to bardzo życzliwy, prawdziwy i pełen emocji człowiek – zaznacza zielonogórzanka. I dodaje, że praca na planie była trudna. Niski budżet, bieganie po mieście w deszczu, brak profesjonalnej ekipy - to zawsze chaos i lekki stres. Ale praca wykonana przez Baru jako aktora partnerującego - bardzo zaskakująco dobra.

- Życzę mu pięknej, muzycznej drogi. Super było się pojawić na tym zakręcie – mówi Sandra Staniszewska – Herbich, która wcześniej już wystąpiła też w teledysku zielonogórskiej grupy Sky Piastowskie (teledysk do piosenki "Bliżej" zespołu Muchy).

- Teraz teledysk „Chmurka” był kręcony na zielonogórskim deptaku, w gmachu Lubuskiego Teatru, na Wzgórzach Piastkowskich. Zależało mi, żeby klimat był odpowiedni do tekstu piosenki, która opowiada o miłości, o spotkaniu dwojga ludzi – mówi Baru Rajza. – Odpowiedzialny za niego jest Łukasz Klimczyk, które znam z czasów studenckich. Oglądałem jego wcześniejsze prace i wiedziałem, że zrobi dobrą robotę. Współpraca układała się bardzo dobrze. My się tam tak naprawdę świetnie bawiliśmy.

Jak mówi artysta, od tego, jak płyta „Przełom" zostanie przyjęta, zależy jego dalsze życie. Koncert premierowy w Lubuskim Teatrze - 7 kwietnia o godzinie 19.00. Bilety z przedsprzedaży zostaną przekazane na pomoc uchodźcom Basia Adriańczyk, Jacek Katos

Kamper zimą nie nadaje się na dom

Lubuski Teatr włączył się w wydanie płyty „Przełom” . A to w ramach projektu „Przestrzenie Sztuki”, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Jak mówi dyrektor Lubuskiego Teatru Robert Czechowski, placówka pomaga wielu młodym, utalentowanym artystom, a Baru Rajza jest wyjątkowo aktywny. Jak rozpoczęła się znajomość?

- Bartka poznałem, gdy był studentem trzeciego roku animacji kultury na Uniwersytecie Zielonogórskim. Prowadziłem wtedy zajęcia na uczelni – przyznaje Robert Czechowski. . Potem nasze drogi się rozeszły, Bartek gdzieś poszedł w świat. I co jakiś czas się do mnie odzywał, informując o swoich kolejnych działaniach. Teraz jestem tu, a teraz jestem artystą ulicznym. Ja mówiłem mu, że dopóki tu jestem, będę mu pomagał, jak będzie miał trudną sytuację.

Baru Rajza zapamiętał te słowa. Kiedy okazało się, że zimą kamper nie nadaje się już na dom, zakończył wojaże i wrócił do Zielonej Góry.

- Pytał, czy może gdzieś tu nas przezimować. No i zamieszkał w naszym pokoiku – wspomina dyrektor teatru. – Potem realizował kolejne swoje projekty, Wydał płytę instrumentalną. Spodobało mi się to, co robił. Zaprosiłem go do projektu „Głowa w rytmach” . Chcieliśmy przygotować multimedialne wydarzenie, łączące różne dziedziny sztuki. Jednak pandemia pokrzyżowała nam plany. Okazało się, że możemy to zrobić tylko filmowo. Bartek wziął udział w tym przedsięwzięciu jako muzyk i aktor. A wcześniej jeszcze zagrał jedną z ról w „Wizycie starszej pani”. Na swoim koncie miał też rolę i grę na handpanie w „Księdze dżungli”. I jak wyjeżdżał w świat, to wracał z kolejnym projektem. Ostatnio z materiałem na płytę, gdzie prezentuje się już jako wykonawca.

Dyrektor postanowił pomóc artyście w realizacji jego nowego marzenia.

- W tym roku będzie już trzecia edycja projektu „Przestrzenie sztuki”. Jednym z jego założeń jest wspieranie działalności artystów, którzy mają po górkę – opowiada Robert Czechowski. - Bartek jest jednym z bardziej aktywnych twórców, dlatego powiedziałem, że wpisuję go w ten projekt. Pomożemy mu, jak tylko podpiszemy umowę w Instytutem Teatralnym… Wesprzemy też innych artystów, niezależnie od wieku, ogłosimy konkurs na dofinansowanie ich projektów.

Premiera płyty w Lubuskim Teatrze