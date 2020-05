W czasie epidemii koronawirusa ze względów bezpieczeństwa pozostawaliśmy w naszych domach. Jak mniejsza aktywność mieszkańców Zielonej Góry przełożyła się na poziom bezpieczeństwa? Czy zielonogórska policja zauważyła jakieś zmiany?

Przestępczość w Zielonej Górze zdecydowanie niższa

W ciągu ostatnich tygodni policjanci ruchu drogowego częściej zatrzymywali kierowców, którzy wykorzystując opustoszałe ulice, przekraczali dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Duża liczba oszustw internetowych

Z pytaniami w sprawie poziomu przestępczości w Zielonej Górze w czasie pandemii zwróciliśmy się do komendy miejskiej policji. – Nie prowadzimy osobnych statystyk przestępczości w okresie pandemii, ale mogę powiedzieć, że. Ten trend nie dotyczy jedynie Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego, ale również całego województwa lubuskiego – informuje podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik KMP. I jednocześnie przyznaje, że policja wiąże spadki z faktem, że bardzo dużo osób przez dłuższy czas pozostawało w domach.- Oczywiście w dalszym ciągu zdarzały się przypadki kradzieży, zatrzymywano osoby z narkotykami, a nasi funkcjonariusze kontynuują rozpoczęte wcześniej działania operacyjne, czego efektem były liczne zatrzymania. Z tego powodu nie można powiedzieć, że przestępczość wygasła, natomiast zdecydowania zmalała – wyjaśnia podinsp. Stanisławska. – Natomiast w ciągu ostatnich tygodni policjanci ruchu drogowego częściej zatrzymywali kierowców, którzy wykorzystując opustoszałe ulice, przekraczali dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.i ponosiło dalsze konsekwencje – grzywny i punkty karne. Ci kierujący przez najbliższe 3 miesiące nie wsiądą już za kierownicę.Rzecznik komendy zauważa również, że od lat powoli spada liczba przestępstw ciężkich. – To powolny, ale stały trend. Odnotowujemy np. mniej przestępstw rozbójniczych, ale jednocześnie zauważamy, że przestępcy do swojej działalności wykorzystują coraz częściej internet., dlatego regularnie prowadzimy działania edukacyjne i ostrzegamy mieszkańców przed zakupami z niesprawdzonych portali czy po wyjątkowo zaniżonej cenie – przekonuje podinsp. Stanisławska.Czy policja spodziewa się powrotu statystyk do pierwotnego poziomu? – Życzylibyśmy sobie, żeby po zakończeniu epidemii przestępczość pozostała jednak na niższym poziomie – twierdzi rzecznik zielonogórskiej komendy.