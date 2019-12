ZIELONA GÓRA. Kierowca seata rozbił skrzynki gazowe. Doszło do wycieku gazu [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w piątek, 20 grudnia, w nocy w Starym Kisielinie, dzielnicy Zielonej Góry. Kierowca seta uderzył w latarnię i rozbił skrzynki gazowe, doprowadzając do wycieku gazu. Kierowca seata wypadł z drogi na ul. Pionierów Lubuskich. Najpierw uderzył w latarnię, odbił się od niej i staranował skrzynki gazowe przy posesjach. Doszło do rozszczelnienia i wycieku gazu. Na miejsce przyjechały wozy straży pożarnej oraz policja. Kierowca seata porzucił samochód i uciekł. Sprawą zajęła się zielonogórska policja. – Został ustalony właściciel samochodu. Twierdzi, że to nie on prowadził samochód w chwili zdarzenia – mówi podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka zielonogórskiej policji. Policjanci wyjaśnią kto prowadził seata i jest odpowiedzialny za spowodowanie poważnego zagrożenia.

