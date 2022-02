Zielona Góra. Mała Fuzja w Tkalni- pierwszy po przerwie pandemicznej koncert w klubie

Gdyby ktoś nieco spóźnił się na koncert Małej Fuzji,i wszedłby do TKALNI ze słuchawkami na uszach, nie słysząc co się akurat dzieje, pomyślałby, że trwa jeszcze próba. Oto gość wieczoru, gorzowski gitarzysta siedzi pochylony na krześle grzebiąc coś przy elektronicznym, migającym światełkami urządzenia, a jego gitara stoi wciąż na stojaku. Nic bardziej mylnego. Koncert już trwa. A Mała Fuzja czaruje właśnie magiczny klimat ambientowych loopów. "To nowa technika, jakiej się jeszcze uczę, chce zobaczyć reakcje publiczności - mówi muzyk.