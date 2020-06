Zielona Góra. Pierwszy dzień egzaminów ósmoklasisty. Polski był na luzie

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbył się we wtorek, Do testów przystąpiło do niego ponad 347,7 tys. uczniów z ponad 12,4 tys. szkół podstawowych w kraju, w tym 316 lubuskich podstawówek. Środa to egzamin z matematyki, a czwartek z języka obcego.

Na rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie będą mieli 120 minut. Egzamin ósmoklasisty 2020. Odległości, maseczki i płyny dezynfekujące Ósmoklasiści ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Zielonej Górze byli w dobrych nastrojach. Powtarzali, że będzie dobrze. Że przecież uczyli się pilnie do egzaminów. I cieszyli się, ze po tak długiej przerwie znów się widzą wszyscy.

Szkoła jest specyficzna, bo wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych. Musi więc w tym samym czasie zorganizować matury i egzaminy ósmoklasistów. We wtorek odbywała się więc matura z biologii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. A także egzamin dla uczniów, kończących szkołę podstawową.

- Na szczęście mamy dwa osobne budynki. Można więc zorganizować egzaminy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – mówi dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Beata Joksz - Skibińska. I przyznaje, że rodzice uczniów często pytali o to, w jakich warunkach zostanie on zorganizowany.

Szkoła zadbała o zachowanie odpowiednich odległości, płyny dezynfekujące. Uczniowie wchodzili do budynku w maseczkach...

Egzamin ósmoklasisty 2020. Testy z kwietnia Testy, które otrzymali ósmoklasiści były z datą 21 kwietnia br., a więc zostały wcześniej przygotowane. Z powodu pandemii koronawirusa egzamin został przeniesiony - podobnie jak matura - na czerwiec.

Zdaniem Beaty Joksz-Skibińska wierzy, że uczniowie poradzą sobie z zadaniami, które przed nimi. I te trzy dni nie będą aż tak bardzo stresujące dla nich.

Emocje towarzyszą nie tylko uczniom, ale także ich rodzicom.

- Nie tylko warunki, w jakich przyszło zdawać egzamin naszym dzieciom, ale także ich przygotowanie - w dużej mierze za pomocą zdalnego nauczania, to wyzwanie dla uczniów, ale i nauczycieli. Rodzice także odegrali tu niemałą rolę, bo podczas zdalnego nauczania też musieli wykazać się pedagogicznymi zdolnościami i pomóc swoim dzieciom - mówi pan Krzysztof, tata Łukasza, ucznia szkoły sportowej.

Egzamin ósmoklasisty 2020. Dwie godziny pisania Po dwóch godzinach umysłowej pracy. Uczniowie wychodzili ze szkół zadowoleni.

- Myślałam, że to będzie trudniejsze. Bardzo się denerwowałam. Zupełnie niepotrzebnie - uważa Ania z Zielonej Góry. - Jestem pewna, że będzie dobrze i że uzyskam wysoki wynik, bo chcę się dostać do I LO w Zielonej Górze. Moja starsza siostra tam chodziła.

W arkuszu egzaminacyjnym znalazły się różne zadania. Najwięcej czasu zajęła uczniom praca pisemna. Mieli do wyboru napisanie opowiadania lub przemówienia.

Większość uczniów zdecydowała się na opowiadania. Bo jak mówili, można się było wykazać wiedzą i konkretnymi lekturami. A przemówienie? Trzeba mieć naprawdę zdolności i łatwość pisania, by dobrze wypaść w roli przemawiającego...

ZOBACZ TEŻ