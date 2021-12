Zielona Góra. Wow! Morsowanie z Mikołajem. Wskoczył do wody i rozdawał prezenty. Tańców radości nie zabrakło. Musisz to zobaczyć!

Tylu Mikołajów w jednym miejscu? Tak, to była niepowtarzalna okazji, by ich zobaczyć. Impreza odbyła się w niedzielę na Dzikiej Ochli, a jej organizatorem było stowarzyszenie Lodołamacze Spoko Tato. Chętnych do morsowania w czerwonych czapkach nie brakowało.