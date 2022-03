Zielona Góra. Zostań lekarzem Bałtyku. Nie musisz wyjeżdżać nad morze Jak? Zobacz wystawę na deptaku Leszek Kalinowski

Bałtycka Odyseja to społeczna akcja oczyszczania morza i plaż, w sumie 500 km. Odbywa się co miesiąc w innym miejscu. Co znajdują wolontariusze na plażach i w Morzu Bałtyckim? Możemy to zobaczyć na wystawie plenerowej na zielonogórskim deptaku. Każdy z nas może też - nie wyjeżdżając na Pomorze - włączyć się do akacji. Jak? Sprawdź!