Zielonogórscy wokaliści wyśpiewali wiele nagród. Sukcesy reprezentantów Rezonansu z Domu Harcerza

Na gościnnej scenie Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy odbył się XXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej „Ekopiosenka 2023”. Spośród wielu zgłoszeń, po przesłuchaniu nadesłanych prezentacji, do ścisłego finału w Legnicy komisja artystyczna zakwalifikowała trójkę młodych zielonogórskich wokalistów. Uczestników festiwalu w czterech kategoriach wiekowych (solistów) i dwóch kategoriach zespołowych oceniało jury pod przewodnictwem Jerzego Słoty - muzyka i wokalisty słynnej grupy wokalnej VOX.

Festiwal Piosenki Ekologicznej Ekopiosenka 2023 i nasi laureaci

Zakwalifikowana zielonogórska reprezentacja ze Studia Piosenki „Rezonans”, działającego w MCKiE „Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka, prowadzonego przez nauczycieli Elżbietę Sawicką i Ireneusza Sawickiego kolejny raz odniosła na legnickim festiwalu ważne sukcesy. Decyzją komisji artystycznej II miejsce w kat. I soliści (ur. 2015-2013) zdobyła Włada Diduch, a cenne wyróżnienie otrzymała Gabriela Kucz. W kat. II soliści (ur. 2012-2010) jury III miejsce przyznało Gabrieli Dudkiewicz. Jury podkreśliło bardzo wysoki poziom wykonawczy zielonogórskich wokalistów, przyznając kolejny raz nauczycielom „Rezonansu” Dyplom Uznania, za profesjonalne przygotowanie młodych wykonawców do festiwalu.

Nasi pokazali, co potrafią. Grad nagród dla młodych wokalistów z Rezonansu

Reprezentant Studia „Rezonans” laureatem festiwalu w Warszawie. To nie koniec

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rozrywkowej 2023 online „YOUR SONG”

To nie wszystkie odniesione ostatnio ich sukcesy. Reprezentanci „Rezonansu” zdobyli również znaczące laury na festiwalach wokalnych, przeprowadzonych w formule online. Jednym z nich, skierowanym do amatorów jak i profesjonalistów, organizowanym w Warszawie był III Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rozrywkowej 2023 online „YOUR SONG” (International Entertainment Song Festival ONLINE ,,YOUR SONG’’ 2023). Uczestników festiwalu w dziewięciu kategoriach wiekowych solistów, zespołów wokalnych i kategorii otwartej (zespołów wokalno-instrumentalnych) oceniało jury zaproszone przez organizatora spośród pedagogów, kompozytorów, aktorów, piosenkarzy, dziennikarzy i przedstawicieli organizatora. Decyzją jurorów I miejsce w kategorii V Soliści (17-19 lat) zdobyła Maja Sułtanowska. Natomiast w równie trudnej kategorii VI (od 20 lat) III miejsce zdobył Jakub Sułtanowski (brat Mai).