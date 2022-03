Zielonogórskie szkoły zapraszają na dni otwarte! Sprawdź placówkę, w której będzie się uczyło twoje dziecko! Agnieszka Linka

Tegoroczne Dni Otwarte I LO przy ul. Kilińskiego 7 w Zielonej Górze odbędą się online - 18 marca na Google Meet, w godz. 15.00 - 17.00 oraz stacjonarnie w sobotę - 26 marca, w godzinach od 10.00 do 14.00

Marzec to świetna okazja, by przekonać się, która z zielonogórskich szkół będzie najodpowiedniejsza dla naszego dziecka. Dni otwarte dają możliwość zapoznania się z warunkami i zajęciami proponowanymi przez konkretne placówki. To również dobra okazja, by porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami i trenerami szkoły. Decyzja jest poważna, bo dotyczy kilku najbliższych lat życia, zatem nie przegap okazji! W najbliższych dniach w swoje progi zapraszają m.in. CKZiU nr 1 Budowlanka, Szkoła Podstawowa nr 10, I Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Podstawowa nr 18.