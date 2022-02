Złodziej kradł kable w nowo wybudowanych domach. Proceder miał miejsce w Sulechowie. Za kratkami może spędzić długie lata

Do kradzieży z włamaniem doszło na terenie trzech posesji. - „Policyjny nos” oraz ich duże doświadczenie podpowiedziało policjantom jak i gdzie szukać sprawcy, dlatego już w kilka godzin po kradzieży, sprawca był w rękach policji - mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji.

Wyrywał kable z domów, miał je sprzedawać w punkcie złomu

Sprawca kradzieży miał włamywać się do domów w nocy, wyłamując wkładki w zamkach drzwi wejściowych. W ten sposób dostał się do trzech budynków, które są jeszcze w trakcie budowy. Złodziej ukradł z nich kable energetyczne z rozprowadzonych przez elektryka instalacji oraz różnego rodzaju sprzęt budowlany. - Następnie wyrwane kable przygotował do sprzedaży w punkcie skupu złomu. Pokrzywdzony wycenił wartość strat na ponad 10 tysięcy złotych - wyjaśnia podinsp. Stanisławska.