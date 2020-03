Zmiany w zielonogórskim pogotowiu ratunkowym. Mają zmniejszyć ryzyko zakażenie koronawirusem

Do tej pory zespoły karetek przebywały w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Chrobrego. Rozmieszczenie ekip w różnych lokalizacjach ma zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa .

Nikomu nie trzeba uświadamiać, jak ważne jest, aby pracownicy służby zdrowia byli zdrowi. Każdy przypadek zakażenia, czy konieczności odbycia kwarantanny może sparaliżować działalność placówek medycznych. Kierownictwo i ratownicy apelują do mieszkańców:

Jak korzystać z Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej?

Każdą wizytę należy poprzedzić rejestracją telefoniczną pod nr 721 198 768.

Rejestrować można się w godzinach funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00, oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 danego dnia do godz. 8.00 dnia następnego.