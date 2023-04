Żółto-brązowa woda przy ul. Rzeźniczaka w Zielonej Górze? Mieszkańcy piszą list. Wodociągi i wspólnota wyjaśniają

Pełnomocnik prezesa spółki zwraca uwagę, że zasilanie budynków przy ul. Rzeźniczaka 9, 11 a-d, 7 a-h i 5 a-h ma miejsce z sieci będącej własnością Zarządcy Wspólnoty PU-H DOMENA s.c. i za jej stan nie ponosi odpowiedzialności.

– Wodociągi odpowiadają za jakość wody dostarczonej do punktu pomiarowego, tj. komory wodomierzowej zlokalizowanej przy sklepie Biedronka. Prosiliśmy Zarządcę pismem z dnia 2.03.2023 r. o wyznaczenie terminu i godziny w celu pobrania próbek wody w ww. komorze oraz na przyłączu, przy wodomierzu głównym, do bloków 19 a-b, 21 a-b, 23 a-b, 25 a-b. Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi – tłumaczy Monika Turzańska. – Przedsiębiorstwo wodociągowe odpowiada za dostarczenie do budynków tylko wody zimnej, która potem trafia już na wymienniki ciepła i tak powstaje woda ciepła. Wymienniki ciepła są zróżnicowane, są własnością zarządcy budynków, który odpowiada za nie, a stan tych urządzeń może wpływać na zabarwienie wody. Ale za to nie ponoszą odpowiedzialności Wodociągi.