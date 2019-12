ASF w LUBUSKIEM. Płot pod prądem. Rubież pod nadzorem. Myśliwi rozżaleni. Długo musieli czekać na decyzję o odstrzale sanitarnym

– Co chwilę mamy spotkania, ale wychodzimy z nich głupsi, niż jesteśmy. Kompletnie niczego nie można się dowiedzieć. Nie ma decydentów, którzy podejmowaliby decyzje – mówi myśliwy. Tymczasem u co najmniej 76 dzików w Lubuskiem potwierdzono ASF.

– Dzisiaj praktycznie w połowie województwa lubuskiego nie można polować na dziki, co oznacza, że chore zwierzęta mają spokój i mogą zarażać inne. Generalnie w województwie lubuskim lubuski wojewódzki inspektor weterynarii przy pomocy wojewody stworzył inkubator ASF – stwierdza wprost Andrzej Brachmański, wieloletni myśliwy, współtwórca obowiązującego dzisiaj prawa łowieckiego, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. – Nie możemy strzelać. Nic nie możemy robić. Nie możemy w łowisku przebywać w najlepszym do tego okresie – żali się myśliwy z południowej części województwa. ASF w Lubuskiem: Płot z prądem na granicy – Rośnie ryzyko wprowadzenia afrykańskiego pomoru świń przez zarażonego dzika z zachodniej Polski do Niemiec. Od tego tygodnia kraj związkowy Brandenburgia będzie korzystał z mobilnych płotów lokalnie i przez ograniczony czas, w zależności od sytuacji zagrożenia, wzdłuż Nysy i Odry, aby odeprzeć wprowadzenie ASF przez zarażone zwierzęta – poinformował w czwartek Tobias Arbinger, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów Brandenburgii.

Płot zostanie postawiony w powiatach Sprewa – Nysa i Odra – Sprewa oraz w okolicy Frankfurtu nad Odrą. Płot stawiany jest na koszt państwa. Za zadanie odpowiedzialne są powiaty. Stosowane są zarówno ogrodzenia elektryczne, jak i zapachowe.

– Afrykański pomór świń rozprzestrzenia się w zachodniej Polsce od połowy listopada. Strefy ograniczeń ustanowione po polskiej stronie dotykają powiatów Sprewa – Nysa i Odra – Sprewa – poinformowało biuro prasowe ministerstwa ochrony konsumentów Brandenburgii.

– Taki płot wstrzyma dziki przed przejściem na drugą stronę granicy, ale nie powstrzyma drapieżników takich jak lis, wilk czy ptactwo, wrony i kruki, które mogą roznosić chorobę. Te zwierzęta są mięsożerne, jeśli będą jadły mięso zarażonego dzika i będą roznosiły wirusa. Czy płot powstrzyma chorobę, to się okaże – stwierdza jeden z myśliwych.

Andrzej Brachmański podkreśla, że płoty nie przeszkadzają rozprzestrzenianiu się wirusa.

– Być może płot elektryczny, który stawiają Niemcy, będzie bardziej skuteczny. To będzie pierwsze takie rozwiązanie w Europie. W Czechach taki płot nie miał prądu, zresztą pomógł tylko na sześć miesięcy – wyjaśnia. Cisza w łowisku – Pan minister Ardanowski żąda od myśliwych zwiększenia liczby odstrzału, a jego ludzie w najlepszym momencie do polowań w województwie lubuskim wstrzymują to. Czy lubuscy urzędnicy sabotują politykę ministra Ardanowskiego? – pyta Brachmański.

– Na Dolnym Śląsku myśliwi strzelają do dzików, żeby się nie rozpowszechniła choroba, w Wielkopolsce też, a u nas nic się nie dzieje. W tej chwili jako myśliwi wiele nie możemy zrobić. Mamy czerwoną strefę i ciszę w łowisku. Wojewoda zabronił wchodzić do lasu, musimy mieć pozwolenie od powiatowego lekarza weterynarii. A rolnicy bez przerwy do mnie wydzwaniają i składają podania o odszkodowania powodowane przez dziki. Mówią mi: „Proszę jechać i pan zobaczy, mam na polu po 20-30 dzików”. Pytają, dlaczego my nic nie robimy i kto zapłaci szkody – relacjonuje członek koła łowieckiego z południowej części regionu. Koła łowieckie utrzymują się z oddawania mięsa zwierzyny łownej do skupów. – Nie będziemy mieli z czego się utrzymać i zapłacić rolnikom. Powinniśmy już dawno strzelać sanitarnie.

Podobnego zdania jest Andrzej Brachmański. – Jeżeli dzisiaj chcemy naprawdę dokonać depopulacji dzika, to musimy zrobić trzy rzeczy: natychmiast zezwolić na polowania, natychmiast zbudować system chłodni, w których mięso będzie badane. Natomiast gdyby chciano rozsądnie wydawać pieniądze, to zamiast płotów, które niczemu nie służą, zaopatrzono by myśliwych w urządzenia termowizyjne, które pozwalają polować nawet w nocy. Są dosyć drogie, 99 proc. myśliwych nie jest w stanie kupić takiego urządzenia na własną rękę. Jego koszt to kilometr płotu. Wyposażenie 10 proc. myśliwych w termowizję spowoduje, że w ciągu dwóch miesięcy nastąpiłoby radykalne zmniejszenie populacji dzików. ASF w Lubuskiem: Potrzebne są chłodnie Andrzej Brachmański zwraca uwagę, że od sześciu tygodni, odkąd choroba wystąpiła w Lubuskiem, jest jedna chłodnia, która stoi w Sławie i jest nieużywana. – To jest dramat – stwierdza.

– Co chwilę mamy spotkania, ale wychodzimy z nich głupsi, niż jesteśmy. Kompletnie niczego nie można się dowiedzieć. Nie ma decydentów, którzy podejmowaliby decyzje. Jednego dnia dowiadujemy się, że koła mogą kupować chłodnie, a dostaną zwrot kosztów, następnego dnia, że tylko do 10 tys. zł. To jest żenujące dla mnie – dodaje inny myśliwy i ubolewa, że w Lubuskiem nie pozamykano od razu przejść dla zwierząt na trasie S3. – To było naturalne zabezpieczenie przed migracją dzików – stwierdza.

ASF w Lubuskiem: Będzie odstrzał sanitarny W czwartek (19 grudnia) biuro prasowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowało, że odbyło się kolejne posiedzenie dotyczące podsumowania prowadzonych działań w zakresie zwalczania wirusa ASF na terenie województwa. Przedstawiono też propozycje dalszych działań. „Obecnie walka z ASF odbywa się na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, miasta Zielona Góra oraz powiatu żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego”

– czytamy w komunikacie. Biuro podaje, że granica województw lubuskiego i wielkopolskiego została rozgrodzona 78 kilometrami płotu oraz że na 18 grudnia wystąpienie wirusa potwierdzono u blisko 80 znalezionych dzików.

Co najważniejsze, biuro podaje, że w najbliższych dniach odbędzie się odstrzał sanitarny dzików oraz że wojewoda zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury o zamknięcie przejść dla zwierząt na drogach A2 i S3. „Osoby zajmujące się hodowlą świń są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji” – podkreślono w komunikacie.

Konferencja prasowa niemieckiej minister W piątek (20 grudnia) natomiast odbyła się konferencja prasowa w Guben oraz „uzbrojenie” ogrodzenia na granicy polsko-niemieckiej. Poza siatką pod napięciem Niemcy korzystają również z odstraszaczy zapachowych. Jeśli to nie wystarczy, to co wtedy? - Mamy gotowy plan przeciwdziałania wirusowi, jeśli zwierzęta przedostaną się na stronę niemiecką - informowała Ursula Nonnemacher, minister spraw społecznych, zdrowia, integracji oraz ochrony konsumenta. - Myśliwi mają pozwolenie na odstrzał. Pytania o chłodnie w Lubuskiem i szczegóły dotyczące odstrzału sanitarnego dzików w Lubuskiem skierowaliśmy do Generalnego Inspektoratu Weterynarii. Wrócimy do tematu, kiedy otrzymamy odpowiedzi. Przypomnijmy: choroba ASF nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi. Co robić, jeśli znajdziesz padłego dzika? Radzi Główny Inspektorat Weterynarii Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.

powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia.

Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.

Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy.

W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).