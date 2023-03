Psie nosy na północy naszego regionu już pracują. Na południu już się szkolą. Na te psy czeka ciężka praca

Afrykański Pomór Świń. Szkolenie psów

O pierwszym wykorzystaniu psów do poszukiwania szczątków dzików padłych na ASF miesięcznik i portal Brać Myśliwska informował w sierpniu 2021 roku. Był to ósmy rok walki z Afrykańskim Pomorem Świń w Polsce. Autor Maciej Perzyna sugerował, że zamiast mobilizować setki myśliwych, pracowników Lasów Państwowych i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, lepiej za ułamek ponoszonych na to nakładów utrzymywać i wykorzystywać precyzyjne narzędzie w postaci psiego nosa.

Kilka dni temu, podczas konferencji poświęconej walce z ASF w Łagowie, Krajowy Łowczy Paweł Lisiak poinformował, że zarząd główny Polskiego Związku Łowieckiego zatwierdził nową specjalizację psów myśliwskich: psy do poszukiwania truchła padłych dzików. Pierwsze poszukiwania szczątków przez wyspecjalizowane psy zaczęły się na północy województwa lubuskiego.