Aż 550 studentów - stypendystów gości w Zielonej Górze. Przyjechali z całej Polski, by wzmacniać się naukami św. Jana Pawła II

Zielona Góra gości 550 stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W Winnym Gronie będą oni do 11 lipca. Studencki obóz pod hasłem: "Trwajcie we Mnie" rozpoczął się mszą św. pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Lityńskiego w kościele pw. Ducha Świętego.

– To czas, by odkryć młodość Kościoła, entuzjazm i piękno ewangelizacji. Jesteście darem dla tego miasta, w którym na co dzień żyje wielu studentów, ale też wielu ludzi, którzy pomagają studentom, troszczą się o nich – podkreślił w homilii biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński.

Trwajcie we Mnie - czyli obóz stypendystów w Zielonej Górze

Biskup podkreślał, że stypendystów z całej Polski Zielona Góra gości po raz pierwszy. Zaproszenie przyszło od władz kościelnych, prezydenta miasta, władz województwa, a także Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nic więc dziwnego, że przyjęte zostało z radością i nadzieją, że będzie to wyjątkowy obóz.

Obóz odbywa się pod hasłem "Trwajcie we Mnie" – to fragment Ewangelii świętego Jana o winnym krzewie.

- Wybraliśmy ten fragment, bo nawiązuje do tradycji tego regionu, ale nie tylko. Chodzi o to, by wzmocnić młodych ludzi przez nauczanie świętego Jana Pawła II – mówi ks. Łukasz Nycz z zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Sabina Dziakun, stypendystka z Łodzi, ma nadzieję, że spotkanie w Zielonej Górze będzie owocne pod wieloma względami. Wzmocnią nas religijnie. Że nawiąże nowe przyjaźnie i relacje, które są przecież ważne w życiu. Że spędzimy tu razem niezapomniane chwile i wrócimy z pięknymi wspomnieniami.

Pamiątkowe zdjęcia przed kościołem pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze Mariusz Kapała / GL

Stypendyści w Zielonej Górze będą się modlić, dyskutować, zwiedzać miasto i region

Podczas pobytu wezmą udział w licznych konferencjach, seminariach i spotkaniach, spędzą też czas na modlitwie. Poznają też Zieloną Górę, zwiedzą zabytki naszego regionu, poznają tradycje winiarskie. Pojadą do Łęknicy, Lubniewic, Żagania.

W ramach porozumienia o współpracy miasta z fundacją w organizacji obozu stypendyści zostali zakwaterowani w bursie przy ul. Botanicznej, w akademikach UZ oraz w pokojach OHP. Otrzymali kartę ZGranej Rodziny (lojalnościowy program dla mieszkańców Zielonej Góry, dzięki któremu mogą korzystać z wielu zniżek i ulg w sklepach, kawiarniach, aptekach, placówkach kultury, obiektach rekreacyjno-sportowych). Uczestnicy obozu mogą tez bezpłatnie będą korzystać z przejazdów autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej.

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w podziękowaniu za gościnę szykuje koncert plenerowy dla mieszkańców. FDNT ma swoją orkiestrę i chór. Koncert zaplanowany jest na 9 lipca na godzinie 17:00 w letnim amfiteatrze na placu przed Filharmonią Zielonogórską.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Jak mówił ks. bp. Tadeusz Lityński - Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.

- Fundacja jest formą materialnej i duchowej inwestycji skierowaną w stronę młodego pokolenia, które może rozwijać się intelektualnie, ale także niezmiernie ważny jest rozwój duchowy – zauważa bp. Tadeusz Lityński.

Obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Zielonej Górze. Do Winnego Grodu przyjechało 550 gości Mariusz Kapała / GL

Trzeba być dobrym studentem i mieć sukcesy, by zostać stypendystą Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Ks. Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, tłumaczy, że stypendysta może zostać student, który osiąga wysokie wyniki w nauce, czyli osiągnąć średnią ocen co najmniej 4.0 i mieć na koncie różne sukcesy,

W ciągu 22 lat działalności fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. Około 2000 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II.

- Ciesząc się waszą obecnością w naszej diecezji, chciałbym życzyć, aby ten czas było dla was doświadczeniem duchowego wzrastania – mówił do stypendystów ks bp. Tadeusz Lityński.