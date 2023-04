Brak miejsc dla dzieci w przedszkolu w gminie pod Zieloną Górą. Rodzice nie kryją oburzenia Eliza Gniewek-Juszczak

- Niestety, problem z dostępnością miejsc w publicznych przedszkolach jest w każdej gminie w Polsce, nie dotyczy on tylko naszej gminy - wyjaśnia wójt Świdnicy

Ogłoszenie wyników rekrutacji do przedszkola to dla wielu rodziców stres i problem, co dalej. - Czy kolejny rok gmina skaże rodziców na prywatne przedszkola z czesnym przekraczającym tysiąc złotych? Przecież ustawowo musi zapewnić miejsca dla dzieci od trzech lat. Dlaczego nie zrobiono nic od tamtego roku pomimo, że sytuacja się powtórzyła w takiej samej skali? - pyta Czytelniczka. Wójt wyjaśnia sprawę.