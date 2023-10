Budowa Centrum Rodziny z hospicjum perinatalnym. Zobacz, na jakim jest etapie. Co dalej?

Na działce przy ulicy Langiewicza trwa budowa Centrum Rodziny z Hospicjum Perinatalnym. To inicjatywa rodziców dla rodziców. By w trudnych chwilach nie pozostali sami. Na jakim etapie jest ta inwestycja i czy Fundacja Centrum Rodziny może liczyć na wsparcie miasta?

- Stan surowy otwarty za nami. Bardzo dużo rzeczy budowlanych udało się zrobić, dzięki sponsorom także. Pomogły też pieniądze z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Dostaliśmy 300 tys. zł – mówi prezes Fundacji Centrum Rodziny Joanna Habura.

Centrum Rodziny z hospicjum perinatalnym. Mury pną się do góry

- Szacunkowy koszt, bez pomocy, wynosi 2,7 mln zł. Z pomocą będzie mnie wydanych pieniędzy. Natomiast musimy się liczyć, że pomimo otwartych serc naszych przychylnych rodziców, przychodzi moment, że trzeba wydawać twardą walutę - podkreśla Joanna Habura. - I tutaj duże nadzieję wiążemy ze wsparciem finansowym miasta. To zostało nam obiecane i prezydenci nie wycofują się z tego. Jesteśmy na etapie dopinania tej pomocy w sposób formalny. Musimy sobie jasno powiedzieć, że prawo jest prawem, dla wszystkich. Przepisy są przepisami. Uspokajam więc wszystkich naszych podopiecznych. Te pieniądze na pewno będą. Atmosfera jest bardzo dobra, wszyscy widzą potrzebę powstania tej placówki. Musimy tylko uzbroić się w cierpliwość. Mamy nadzieję, że pieniądze będą trafiały do nas w transzach i pozwolą zabezpieczyć front robót. Nam najbardziej zależy na dokończeniu stanu surowego zamkniętego. Żeby w tym roku można było zamontować okna, wykonać całe zadaszenie. Po to, by prace budowlane mogły trwać w zimie wewnątrz obiektu. Joanna Habura - prezes Fundacji Centrum Rodziny w Zielonej Górze Mariusz Kapała / GL

Fundacja Centrum Rodziny, czyli rodzice dla rodziców

Fundacja Centrum Rodziny (powstała w 2011 roku) jest organizacją pożytku publicznego. Nie zarabia. Organizuje róże akcje, spotkania, dzięki konkursom, w których bierze udział czy sponsorom. To dzięki ich wsparciu i wielu rodziców ruszyła budowa, która została podzielona na etapy. Pierwszą łopatę wbito pod koniec marca tego roku.

- Nie sądziłam, że ta budowa tak sprawnie będzie przebiegać. Widać już cały obiekt – przyznaje Stanisława Rolna, która zainteresowała się inwestycją, bo jak mówi, myśli o wnukach.

Po co rodzicom Centrum Rodziny? Przecież wystarczy kliknąć i informacji o tym, jak przygotować się do porodu, jak wychowywać dziecko znajdziemy w internecie mnóstwo!

Ale jak podkreślają młodzi - często w tym chaosie informacyjnym trudno odróżnić fałsz od prawdy. A dziś niemal każdy uważa się za eksperta w różnych dziedzinach. Dlatego tak ważne są autorytety. A takim niewątpliwie jest Joanna Habura i skupieni wokół niej specjaliści. Centrum Rodziny to m.in. spotkania m.in. z dietetykiem, fizjoterapeutą, kinezjoterapeutami, pracownikami poradni laktacyjnej... Spotkania olowe, czyli rozwojowe. Jak i coroczne spotkania rodzin w Przytoku Mariusz Kapała / GL

Budowa Centrum Rodziny z hospicjum perinatalnym jest niezwykle potrzebna

Neurologopeda i instruktorka masażu, Dorota Dranczewska, podkreśla, że takie miejsce jest potrzebne rodzicom, ale i specjalistom, by w odpowiednich warunkach mogli wspierać nie tylko młodych rodziców czy ich dzieci.

Julia Lisiewicz podkreśla, że takie miejsce jest zbawieniem dla młodych rodziców, zwłaszcza tych, pozostających w trudnej sytuacji.

- Całym sercem jestem za Fundacją Centrum Rodziny i jej inwestycją – mówi.

Dlaczego tak ważne jest hospicjum perinatalne? To koncepcja całościowej opieki nad rodzicami, którzy dowiadują się, że ich nienarodzone dziecko będzie żyć krócej od nich. Są to najczęściej młode, zdrowe pary, nieobciążone żadnymi chorobami. Po wstępnej diagnozie ich świat się wali… Potrzebują wsparcia.

- Chcemy zabezpieczyć takie pary ze względu na emocje, psychologię, ale i pod kątem położniczym – podkreśla Joanna Habura.

Każdy z nas może pomóc wpłacając pieniądze na konto 02 1140 2017 0000 4202 1298 4452. Warto też zapamiętać numer KRS 0000407039, by przekazać 1,5 proc. swojego podatku dochodowego. Można też przekazywać materiały budowlane lub oferowaać pomoc w innej postaci...

Kontakt: CENTRUM RODZINY SZKOŁA ROZENIA KSENIA, ul. Kazimierza Wielkiego 6a, 65-047 Zielona Góra

tel. 530 904 555

e-mail: [email protected] Fundacja Centrum Rodziny powstała w 2011 roku z woli rodziców i kadry ze Szkoły Rodzenia Ksenia. Wspiera młodych rodziców i dopiero co narodzone maleństwa